Senza SPID ti rovini le vacanze, preparati a spendere molti soldi

Lo SPID è necessario per avere diritto alle agevolazioni e Bonus, anche quelle che ti fanno risparmiare sulla vacanza estiva.

L’estate è la stagione perfetta per una vacanza rilassante e rigenerante. Al mare, in montagna, in una città europea o fuori dall’Europa, il mondo è pieno di mete tra cui scegliere ma viaggiare è costoso. Sia che si viaggi in coppia che in famiglia la cifra da spendere è molto alta tra soggiorno, pasti, spostamenti. Un aiuto economico sarebbe gradito e per molti è un sogno che si realizza ma solo se si ha lo SPID.

Pronti a realizzare il sogno della vacanza? I pensionati che hanno inoltrato domanda di accesso al Bando Estate INPSieme Senior per ottenere contributi da 800 a 1.400 euro e sono state ammessi con riserva hanno un adempimento da compiere per poter sperare di ricevere il Bonus. Devono agire in fretta, hanno tempo fino al 5 giugno per compiere delle azioni al fine di confermare e finalizzare la richiesta del contributo. Per seguire la procedura online c’è bisogno dello SPID oppure della Carta d’Identità Elettronica o della Carta Nazionale dei Servizi.

Cosa fare subito per non perdere il contributo

I pensionati ammessi con riserva devono caricare il contratto firmato dal richiedente e dal fornitore che dovrà contenere tutte le informazioni del soggiorno da 7 o 14 notti. Dalla struttura in cui si alloggerà ai servizi di assistenza ai disabili se necessari fino al costo dettagliato del pacchetto.

Poi dovranno caricare la fattura intestata al richiedente corrispondente al 20% del costo totale del viaggio. Anche in questo caso la documentazione dovrà essere dettagliata, completa di dati anagrafici, servizi, importo per partecipante e totale, imposte applicate. Un terzo passaggio sarà quello di autorizzare il trattamento dei dati personali durante la procedura e successivamente dichiarare l’impegno a indicare nel campo costo totale la spesa a proprio carico qualora si ricevessero altri contributi.

Gli ultimi adempimenti sono dichiarare l’impegno a restituire le somme se non spettanti per circostanze indicate nel bando e indicare l’IBAN su cui ricevere i bonifici (dovrà essere intestato al richiedente). Al termine della procedura basterà cliccare “Invio dati ad INPS” per far scattare le verifiche. Una volta presentata la richiesta non si può tornare indietro e rinunciare al contributo. L’importo del Bonus ricordiamo che è legato all’ISEE. Solo con valore dell’Indicatore fino a 8.000 euro si avrà una percentuale di riconoscimento del 100%. La percentuale minima è del 65% con ISEE oltre 56.000 euro.