Più di 9.000 euro di multa in spiaggia se fai questo: per chi non conosce la normativa sono guai grossi

Preparatevi a scoprire un’amara verità, si rischiano multe fino a 9 mila euro per un’azione che si compie spesso in spiaggia.

Chi ha la fortuna di vivere vicino al mare avrà già iniziato la stagione balneare. Tutti gli altri devono attendere le vacanze oppure i weekend per godersi la spiaggia e prendere il sole. Il problema è che una giornata di relax potrebbe trasformarsi in un incubo se non si è aggiornati sui divieti da rispettare.

Come passate le giornate in spiaggia? C’è chi si dedica a lunghe passeggiate sulla sabbia, chi passa la maggior parte del tempo in acqua e chi sulla sdraio ad abbronzarsi. Se si hanno dei bambini si sarà coinvolti nei loro giochi sul bagnasciuga facendo castelli di sabbia o raccogliendo le conchiglie che affiorano dal mare. Quante volte abbiamo raccolto questi piccoli tesori e li abbiamo portati a casa per ricordo o per decorare i vasi. Ebbene, bisogna stare molto attenti a questa abitudine perché potrebbe costare molto caro, sia sulle spiagge italiane che estere.

Ecco quando scattano le multe in spiaggia

In tante spiagge vige il divieto di raccogliere sassolini e conchiglie per salvaguardare l’ambiente e la tutela dell’interesse collettivo. Restrizioni che si devono conoscere per evitare sanzioni di importo differente, in base alle prerogative paesaggistiche e territoriali del luogo. Giocare con sassi e conchiglie è possibile ma a fine giornata tutto andrà lasciato dov’è.

A sostenerlo il Codice della navigazione nell’articolo 1162. È vietato estrarre sabbia, ghiaia, alghe e altri materiali presenti in un demanio marittimo come lidi, spiagge, lagune dello Stato. Il divieto vige anche nelle zone portuali della navigazione interna ossia presso laghi, fiumi e canali. Violare la normativa significa rischiare multe tra 1.549 e 9.296 euro.

Le normative locali, poi, possono stabilire cosa è lecito raccogliere e cosa no. In Sardegna, per esempio, non si può portare a casa nemmeno una conchiglia, pena sanzioni tra 500 e 3 mila euro. Attenzione, poi, se andate alle Maldive. Qui non è possibile nemmeno spostare una conchiglia. Insomma se state per recarvi in una spiaggia dove non siete mai stati leggete la normativa sulla tutela del paesaggio.

C’è anche un altro rischio da non prendere in spiaggia. Sapevate che lasciare l’ombrellone su una spiaggia libera per tenere occupato il posto fa scattare l’occupazione abusiva del demanio marittimo? Significa ricevere una sanzione e rischiare il sequestro dell’attrezzatura. Vale sia per i bagnanti che per il noleggiatore di sdraio e ombrelloni che non può posizionarli sulla spiaggia libera se non dopo la richiesta del cliente.