Febbre in vacanza, potrebbe non essere quello che pensi: ecco cosa fare per evitare il peggio – viagginews.com

A tutti può capitare di avere la febbre in vacanza. In particolari situazioni, tuttavia, non è da ricondurre a un semplice virus, ma a qualcosa di ben diverso.

Ammalarsi in vacanza non è affatto piacevole. Dovrebbe essere un momento spensierato, dove dedicarsi solo al divertimento e alla buona compagnia. Purtroppo, anche in periodi tanto felici, può capitare di sperimentare malesseri fisici. Non si tratta di una rarità e abbassare la guardia può rappresentare un problema.

Solitamente, quando compare la febbre, le persone danno la colpa a uno dei soliti virus stagionali. Sono presenti anche in estate e possono diffondersi molto facilmente. La causa principale, tuttavia, potrebbe essere legata anche a un’altra particolare condizione. Gli esperti consigliano di prendere con serietà l’argomento e di non lasciarsi ingannare dalla prima impressione.

Quando la febbre è qualcosa di più: ecco che cosa fare se colpisce in vacanza

Nella maggior parte dei casi, la febbre non desta particolari preoccupazioni. Si tratta di una reazione spontanea dell’organismo, volta a combattere un virus o un batterio. In base alla causa scatenante, dopo aver consultato il medico, basta assumere un antipiretico o un antibiotico per risolvere il problema. Quando compare in vacanza, però, la situazione è un po’ più complessa.

Per prima cosa, si è lontani dal proprio medico di famiglia. Potrebbe non essere possibile mettersi in contatto con lui, almeno non nelle successive ore. Le persone, inoltre, pur di non perdere momenti preziosi, sono disposte anche a ignorare i sintomi e a continuare ad andare avanti.

Non c’è niente di più sbagliato di questo. La febbre, infatti, potrebbe essere anche una delle principali manifestazioni di un colpo di calore. Questa condizione si può verificare nel momento in cui il corpo viene esposto ad alte temperature per parecchio tempo o si trova in un ambiente eccessivamente umido, dove la normale sudorazione viene ostacolata.

Oltre alla febbre, si possono presentare altri disturbi come nausea, svenimenti, crampi e mal di testa. La durata è variabile ma, nella maggior parte dei casi, non supera le 24/48 ore. È fondamentale che la persona in questione venga spostata in un ambiente fresco, al riparo dai raggi del sole e con una buona areazione.

In caso di peggioramenti o svenimenti, è necessario contattare il pronto soccorso per le cure del caso. Sicuramente, è meglio prevenire il fenomeno prestando sempre attenzione alle condizioni dell’ambiente circostante e ai segnali del corpo. Inoltre, bisogna tenere presente che bambini e anziani sono più soggetti ai colpi di calore.