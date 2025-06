Ecco dove si trovano quest’estate i set delle serie tv più amate: Doc 4, Don Matteo e tanti altri

La stagione televisiva non si ferma mai, tante amate serie stanno girando i nuovi episodi: dove si trovano i set più famosi.

La stagione televisiva 2024-2025 si può ormai dire conclusa, con tutte le reti (Rai, Mediaset e non solo) che si stanno già proiettando all’offerta da offrire ai telespettatori a partire dal prossimo autunno, quando inizierà ufficialmente la nuova stagione televisiva 2025-2026.

Come spesso succede, i mesi estivi rappresentano una ‘pausa’, con i palinsesti che si adattano al clima ‘vacanziero’ degli spettatori; eppure, nonostante questo, molte serie televisive stanno preparando il loro ritorno per il prossimo anno. Ad esempio, sappiamo che in questi giorni si stanno girando i primi episodi de Il Paradiso delle Signore 10, ma sono davvero tante le serie televisive attualmente a lavoro.

Ma dove si trovano i set più famosi? Da un fenomeno di massa Doc – Nelle tue mani (prossimo alla nuova stagione) fino alla storica fiction Don Matteo, ecco tutte le informazioni a riguardo, con tante idee di viaggio per i mesi più caldi dell’anno.

Un estate fra i set: queste fiction stanno girando proprio qui

Tra Mediaset e Rai, sono diversi i set che, in tutta Italia, stanno ospitando fiction di assoluto successo. Ad esempio, la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, si sta girando ovviamente in Sicilia; scontate anche le location per I Cesaroni 7, con i nuovi episodi costruiti intorno alla Garbatella e ad altre zone di Roma.

Spazio anche per una nuova fiction, Colpa dei sensi, con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik: il set è stato allestino nelle Marche, precisamente tra Ancona e Fermo. Rimaniamo nel centro Italia con la quindicesima stagione di Don Matteo, con le riprese da giugno a settembre tra Formello (Lazio) e Spoleto (Umbria). Roma torna protagonista con la terza stagione di Un professore 3, ma anche con la quarta stagione di Doc – Nelle tue mani: il medical drama utilizza il Policlinico Universitario Campus Biomedico per mettere in scena il Policlinico Ambrosiano.

La nuova fiction Uno sbirro sull’Appennino, con Claudio Bisio, sfrutta invece la bellezza di Bologna e il paesaggio appenninico limitrofo, utilizzando i comuni di Grizzana Morandi, Camugnano e Castiglione dei Pepoli. Infine, la sesta stagione di Mare fuori, pronta a far affermare ancora di più la nota fiction: oltre che a Napoli, tutta la troupe si troverà per girare anche in Sicilia. Un estate davvero intensa per le produzioni, con tanti fan che, magari in vacanza, potrebbero imbattersi in qualche ripresa!