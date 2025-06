Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sorpresa dopo l’annuncio della gravidanza: dove sono stati – Video

La sorellina di Belen ed il marito hanno celebrato la notizia della gravidanza con un bellissimo viaggio di coppia: il luogo in cui si sono recati è letteralmente stupendo.

Nei mesi scorsi Cecilia Rodriguez ha sperimentato quella pressione mediatica e quel fastidio generato dalle fake news che da anni deve affrontare la sorella maggiore. Sui social, sulle testate e sui siti di gossip si parlava costantemente di presunti problemi di coppia con Ignazio, di una fine vicina per la loro relazione, addirittura di tradimenti e divorzio.

Con il più classico dei plot twist, dopo aver accettato in silenzio il lato oscuro della celebrità, Cecilia ha smentito tutti con una semplice foto. Lo scatto mostra quel pancino “sospetto” di cui per anni si è parlato solo per fare notizia, la conferma che la sua relazione con Ignazio è solita, che il matrimonio sta andando a gonfie vele e che il progetto di vita stabilito con il compagno sta andando nella direzione desiderata.

Dopo aver realizzato il sogno di convolare a nozze con il suo bello, dunque, Cecilia sta realizzando anche quello di diventare madre e creare una famiglia, regalando a Belen quel nipotino che attendeva ormai da tempo e che farà la felicità di tutto il clan Rodriguez. Una notizia insomma meravigliosa che pone fine ad una narrazione basata evidentemente sul nulla.

Cecilia e Ignazio si regalano un viaggio da sogno: dove sono stati dopo aver annunciato la gravidanza

Chiaramente i primi ad essere contenti e esaltati da ciò che verrà nel prossimo futuro sono proprio Cecilia e Ignazio, i quali si sono presi i propri spazi ed hanno atteso il momento giusto per sentirsi pronti (entrambi, visto che Cecilia si diceva pronta già diversi anni fa) per affrontare un nuovo capitolo della loro relazione e della loro vita.

Prima di impegnarsi attivamente con notti insonni, poppate e cambio pannolini, però, la coppia ha deciso di regalarsi un ultimo (?) viaggio di coppia senza prole. Foto e video pubblicati dalla piccola di casa Rodriguez su Instagram mostrano i luoghi incantati che stanno visitando e che fanno da cornice a questo momento idilliaco della loro vita.

Gli scatti ci mostrano una sabbia rossa finissima, dune a perdita d’occhio ed una stupenda moschea. Uno scenario da mille e una notte, in cui Cecilia – abbigliata con gli indumenti tipici di quei luoghi – appare come una novella Jasmine e Ignazio come il suo Alladin. Le foto immortalano la grande moschea dello sceicco Zayed, ad Abu Dabhi.