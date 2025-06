Vacanze 2025: due nuove regole Ryanair che devi conoscere prima di partire altrimenti resti a terra

Ryanair da quest’anno ha deciso di cambiare “politica” e ha introdotto due nuove regole: se non le conosci rischi di restare a terra e addio vacanze.

Giugno ormai è iniziato e molti hanno la testa già in vacanza. I più previdenti hanno già prenotato mentre gli avventurieri aspettano qualche offerta last second per fare uno zaino e correre in aeroporto per salire sul primo volo low cost. Ma attenzione, da quest’anno cambia tutto e chi non conosce le regole rischia di passare le vacanze sul divano di casa.

La nota compagnia low cost Ryanair ha deciso di darsi nuove regole e, soprattutto, di darle ai viaggiatori che sceglieranno di volare con lei che, com’è prevedibile, anche quest’estate saranno moltissimi. In effetti la politica di Ryanair si è rivelata vincente: voli super low cost con un servizio tutto sommato buono.

Ma che cosa cambierà nello specifico? Le novità che entreranno in vigore sono fondamentalmente due e sono state decise per rendere l’esperienza dei viaggiatori ancora più “smart” e fare risparmiare sia tempo che spazio, risorse di cui non abbiamo mai a sufficienza ma che sprechiamo in abbondanza. Nel prossimo paragrafo vediamo tutto nei dettagli.

Ryanair: le due nuove regole che devi conoscere

Giugno fa rima con inizio dell’estate che, a sua volta, fa rima con vacanze. Qualcuno ha già prenotato mentre altri attendono qualche offerta last minute o last second per risparmiare. Qualunque sia la vostra “filosofia”, è fondamentale conoscere le due nuove regole di Ryanair altrimenti le vacanze salteranno per tutti.

Ogni anno sono milioni le persone che scelgono di viaggiare con Ryanair in virtù dei prezzi molto vantaggiosi. Da quest’anno la nota compagnia aerea ha deciso d’introdurre due importanti novità. La prima riguarda le carte d’imbarco che da quest’anno dovranno essere obbligatoriamente digitali o, al massimo, stampate a casa. L’obiettivo della famosa compagnia low cost, infatti, è quello di eliminare del tutto i banchi dei check- in all’interno degli aeroporti in modo da far risparmiare tempo a tutti e non intasare con lunghissime file.

La seconda novità altrettanto importante riguarda, invece, i bagagli a mano. Da quest’anno il bagaglio a mano che potrai tenere con te dovrà essere necessariamente entro queste misure: 40x20x25. Anche un solo centimetro in esubero ti costerà una bella multa che, nei casi peggiori, potrebbe arrivare addirittura a 70 euro. In pratica la multa sarà più cara del volo stesso.

Entrambe le novità sarebbero dovute entrare in vigore già a partire da maggio. Tuttavia, essendo ormai prossimi alle vacanze estive e per dare modo alle persone di abituarsi, è slittato tutto a novembre. Pertanto se farai vacanze da novembre in poi e volerai con Ryanair, tieni a mente questi due cambiamenti o rischi di restare a terra.