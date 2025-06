Piante da balcone, se non hai nessuno che possa innaffiarle durante le vacanze, prova questo: al tuo ritorno saranno verdi e rigogliose – viagginews.com

Questi rimedi possono salvare le piante collocate sul proprio balcone. Garantiscono un’ottima irrigazione e non le fanno seccare affatto. Ecco come procedere.

L’estate sta per iniziare e le persone non vedono l’ora di partire per le vacanze. Ormai, è facilissimo organizzarsi perché gli animali domestici sono accettati da quasi tutte le strutture. Il discorso cambia quando si parla delle piante. Con il caldo torrido dei mesi di luglio e di agosto, non è saggio lasciarle per tanti giorni senza acqua.

Al ritorno, infatti, potrebbero non esserci più esemplari da salvare. È importante prevenire con delle misure adatte. Ci sono diversi rimedi che si possono mettere in pratica. Sono facili da usare e le piante da balcone ne trarranno grande giovamento.

Piante in vacanza, ecco come salvarle quando sei in vacanza: tre metodi per non sbagliare

Quando si parte per le vacanze, uno dei primi pensieri va alle piante presenti sul balcone. Che si tratti di pochi vasi o di una piccola giungla, nessuno ha voglia di vederle morire. C’è chi si affida al buon cuore dei vicini e chi chiede ai parenti di poter fare qualcosa in merito. Purtroppo, non sempre si è circondati da persone tanto generose. Non tutti, infatti, vogliono prendersi una simile responsabilità.

In simili circostanze, è necessario agire in un altro modo. Per prima cosa, bisogna informarsi sulle esigenze di ogni singola pianta. Alcune vogliono stare costantemente al sole, mentre altre necessitano di zone d’ombra. Ci sono differenze sostanziali anche nell’irrigazione. Quelle grasse, per esempio, possono stare anche dieci giorni senza acqua.

Ecco quali rimedi utilizzare: