Perdi i capelli anche ora che è estate? Ecco cosa vuol dire secondo gli esperti – viagginews.com

Perdere i capelli in autunno è normale ma può capitare anche in altri periodi dell’anno o in estate: ma cosa vuol dire?

I capelli si indeboliscono e cadono più facilmente, anche se seguiamo una loro routine costante di cura. Soprattutto in autunno o in momenti di stress, è facile che questo accada. Ma non devi stupirti se perdi capelli anche in estate.

Anzi, questo deve essere un “campanello d’allarme” dato che ti indica il tuo stato generale di salute. È importante infatti imparare a riconoscere quando questo processo non deve essere sottovalutato. Ecco cosa vuol dire perdere tanti capelli anche in estate.

Gli esperti rivelano perché perdi tanti capelli (anche in estate)

Potresti perdere tanti capelli in estate perché non segui una corretta routine di cura della tua chioma. Infatti, dovresti usare dei prodotti specifici per i tuoi capelli che aiuteranno a rafforzarli e tenerli vitali. Ma soprattutto, dovresti prestare attenzione ai fattori interni che influenzano direttamente la loro salute.

La perdita dei capelli, infatti, non dipende solo da non prendersene cura ma anche da squilibri nella loro salute dovuti a stress, carenze nutrizionali o cambiamenti ormonali. Sebbene l’applicazione di prodotti adeguati sia benefica, anche una dieta equilibrata è essenziale per avere capelli in salute e vitali.

Se iniziamo a notare che perdiamo sempre più ciocche di capelli o che ci sono aree visibili sul cuoio capelluto, potrebbe essere il momento di consultare uno specialista per escludere condizioni più serie che ne influenzano la salute. Secondo gli esperti, il ciclo di rinnovamento dei capelli è inevitabile, anche con la migliore cura dei capelli ma non bisogna sottovalutare i campanelli d’allarme che potrebbero anche indicarci che c’è un problema di salute dei capelli da non sottovalutare. Quindi, seguiamo questi consigli:

laviamo i capelli in modo adeguato (non troppo spesso e neppure mai), almeno ogni 3-4 giorni

evitiamo l’uso eccessivo di calore o di sostanze chimiche

dormiamo bene

Tutto questo ci garantirà oltre che dei bei capelli anche il benessere generale. C’è da considerare che è molto forte la connessione fra perdita di capelli e stress, dato che questa condizione emotiva può influenzare proprio la loro caduta e la vulnerabilità del cuoio capelluto. In questi casi, è fondamentale affrontare il problema alla radice, quindi rivedendo il nostro stile di vita in toto, rallentando un po’.