Curarsi con il cibo: la lista degli alimenti “medicina” per stare bene tutto l’anno – Viagginews.com

Stare bene senza medicine è possibile? Scopri la lista degli alimenti curativi che puoi assumere durante tutto l’anno.

In un mondo sempre più moderno e veloce, sono in molti ad avvertire l’esigenza di un ritorno alla natura, caratterizzato da ritmi lenti, stili di vita più semplici e una ricerca del benessere più intuitiva. In questo scenario, si inserisce il desiderio crescente di curarsi in modo sempre più naturale, evitando l’assunzione di medicine se non in casi gravi.

Complice un forte richiamo verso la saggezza popolare e le tradizioni contadine, sono sempre di più gli individui di ogni età interessati a metodi alternativi di cura. Dall’attenzione verso le proprietà benefiche di alcune piante, fino all’interesse verso gli approcci olistici, il ritorno alla natura passa anche dal tipo di cura.

All’interno di questa nuova visione, spicca senza dubbio il desiderio di mangiare sano nell’ottica di prevenire lo sviluppo di potenziali malanni. L’osservazione di una dieta corretta, difatti, può contribuire a mantenere uno stato ottimale di salute, allontanando la comparsa di eventuali disturbi.

I cibi “medicina” migliori per stare bene tutto l’anno

Curare il proprio corpo con gli alimenti giusti è possibile, così come prevenire la comparsa di infiammazioni, malattie cardiovascolari, disturbi del tratto intestinale e altre patologie comuni. Nell’alimentazione “medicina” da seguire ogni giorno, non può mancare l’aglio, utile per la disinfezione del sangue, per la prevenzione di patologie virali o da raffreddamento nei mesi invernali. Segue nella lista anche la cipolla, la quale partecipa attivamente all’abbassamento del colesterolo LDL, disinfettando e congestionando anche le vie aeree.

Tra le verdure da consumare abitualmente, non possono mancare cavoli e verze, le quali contengono altissimi livelli di vitamina C e di altre sostanze antiossidanti. Noci, semi oleosi e frutta secca, invece, presentano un livello elevato di acidi grassi essenziali come l’omega-3, fondamentale per la salute del corpo. tetra i cibi “medicina” spicca, inoltre, anche il pesce azzurro, ricco di proteine ad alto valore biologico e di vitamine essenziali quali A e B12.

Per condire i propri pasti, inoltre, non dovrà mai mancare l’olio extravergine d’oliva, costituito al 74,4% di grassi monoinsaturi e dal 16,2% di grassi insaturi. Questa combinazione, rende questo prodotto uno dei migliori olii in grado di contrastare gli stati infiammatori del corpo, curare le pareti dell’intestino e garantire un ottimo stato di salute generale.