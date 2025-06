Un antico borgo marinaro con un porto moderno: ecco perché dovresti scoprire Poltu Quatu – viagginews.com

Poltu Quatu è sicuramente un posto da scoprire: un piccolo borgo dove potrai perderti a scoprire la sua storia ma anche la modernità del suo porto.

Chi si reca in Sardegna troverà di certo spiagge paradisiache, mare cristallino, buona cucina e accoglienza calorosa da parte dei local. Inoltre, gli amanti del trekking saranno accontentati perché qui è possibile passeggiare nella natura percorrendo sentieri incredibili alla scoperta delle ricchezze di questa terra.

Ma non solo: chi volesse fare un po’ il “vip” sarà accontentato, recandosi non in una grande città (come immaginabile) ma in un piccolo borgo che però ha tanto da offrire. Si tratta di Poltu Quatu, un borgo marinaro la cui storia è tutta da scoprire e che nel corso del tempo è diventata una delle località più ambite da chi si reca in Sardegna.

Cosa fare e vedere a Poltu Quatu

Poltu Quatu è un piccolo borgo della Gallura che, pur essendo molto antico e con una storia che vale la pena conoscere, cela anche un lato moderno dato dal suo porto. C’è infatti questo contrasto perché da una parte è un paesino che è stato progettato come un borgo marinaro, fatto di vicoli e casette arroccate, e dall’altro è un posto che nel corso del tempo si è sempre più consolidato come meta turistica per eccellenza in Sardegna.

Già da tanti anni, per via della sua posizione strategica in un’insenatura naturale immersa nel paesaggio tipicamente mediterraneo, è divenuto un luogo esclusivo della Costa Smeralda. Qui, nel 1987 approdavano piccole e medie imbarcazioni e così che Poltu Quatu è diventata la meta preferita per il jet set. Ancora oggi qui ci sono diverse strutture ricettive, ristoranti, negozio di lusso, diving club che possono accontentare i gusti anche delle persone più esigenti.

Ma ciò che rende davvero imperdibile Poltu Quatu è il fatto che sia un piccolo borgo marinaro caratteristico con casette arrampicate sulle colline che si affacciano sul mare. Di fatto tutto il paese ha come fulcro centrale una piazzetta con il suo porticciolo, la marina dell’Orso, che conta 320 posti barca occupati anche da grandi yacht e si affaccia di fronte all’isola di Caprera e altre isole dell’arcipelago raggiungibili con esplorazioni in barca.

Anche questa è infatti un’attività che potranno fare i turisti che si recheranno qui. Inoltre, anche via terra si potranno raggiungere alcune delle spiagge più belle della Costa Smeralda come Capriccioli, cale Pitrizza e di Volpe e Liscia di Vacca oltre che quelle di Palau, di Porto Faro, di Porto Rafael e di Cala Trana.