Previsioni meteo giugno, è allerta caldo: “Sarà come il 2003” – viagginews.com

Secondo gli ultimi aggiornamenti il mese che è appena iniziato potrebbe essere contraddistinto da un clima caldo che porterà a temperature estreme come nel 2003.

L’inizio di giugno ha segnato una svolta climatica netta rispetto alle settimane precedenti. L’arrivo dell’anticiclone africano ha portato stabilità e bel tempo praticamente ovunque e le temperature si sono innalzate sino a superare i 30° in varie zone della Penisola. Un caldo che va oltre quelle che sono le medie stagionali del periodo che stiamo affrontando.

Le previsioni a medio-lungo termine ci indicano inoltre che questa stabilità e questo caldo possano continuare almeno fino al 14 giugno. Anzi a partire dal 7-8 giugno dovrebbe verificarsi l’arrivo di nuove fiammate calde dall’africa che porteranno le temperature a salire in media sino ai 34°-35° al Centro Nord e nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Possibile inoltre che si verifichino dei picchi di temperatura che vanno addirittura a sfiorare i 40° in alcune zone del Paese. Qualora si dovesse realmente verificare un simile scenario ci troveremmo di fronte ad una temperatura media di 8-10 gradi superiore alle medie stagionali.

L’andamento climatico della primavera e di questi primi giorni dell’estate meteorologica, uniti alle previsioni riguardanti la prima metà di giugno permettono di fare un parallelo con quanto accaduto nel giugno del 2003, l’avvio di una delle estati più calde degli ultimi 30 anni.

Giugno sarà un mese caldissimo e darà il via ad un’estate rovente?

Nel 2003 c’è stata una primavera molto instabile e piovosa, soprattutto nel mese di aprile, seguita da un inizio giugno molto caldo in cui la risalita dell’anticiclone africano portò le temperature a stabilizzarsi intorno ai 35° praticamente per tutto il mese, con giornate in cui il termometro ha superato i 40 gradi.

Per il momento il parallelo sembra reggere, al termine di una primavera molto piovosa e instabile stiamo vivendo una svolta decisa verso il clima estivo con temperature sempre intorno ai 30° e che in alcune zone raggiungono anche livelli più elevati. Con ogni probabilità, inoltre, la prossima settimana avremo temperature ancora più alte e massime che lambiscono i 40°.

Il timore è che quanto accaduto 22 anni fa si possa ripetere. Nell’estate 2003 il caldo è stato costante e dopo un mese di luglio sulla stregua di quello che l’aveva preceduto, ad agosto c’è stato un ulteriore peggioramento con lunghi periodi in cui il termometro non è mai sceso sotto i 40°.

Attualmente è troppo presto per dire che l’estate 2025 sarà dura come quella del 2003, ma i segnali sembrano puntare tutti in questa direzione. Che giugno sarà caldo, molto caldo, non c’è più dubbio, ciò nonostante bisogna considerare che il quadro climatico attuale è differente da quello di 20 anni fa è che non si può escludere che nel corso del mese ci siano fenomeni temporaleschi estremi che nella precedente occasione non ci sono stati.