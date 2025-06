Non ti senti pronta per la ‘prova costume’? Stai tranquilla, l’ansia la superi così: ti diverti e non pensi a niente – viagginews.com

Molte persone temono la ‘prova costume’. Amano il mare, ma non riescono a lasciarsi andare a causa dei rotolini di troppo. Queste strategie sono perfette per superare la paura.

È arrivato il momento di mettersi in costume e prendere d’assalto le spiagge italiane. Gli ultimi giorni sono stati rivelatori: le temperature, ormai, appaiono ben lontane da quelle rigide dell’inverno. Le persone stanno iniziando a cercare refrigerio nei luoghi più freschi.

Il desiderio di andare al mare è dilagante, ma non tutti si sentono pronti per sfoggiare il bikini appena acquistato o per prendere il sole con l’ultimo modello di trikini. Pensano di non avere il corpo giusto e di doversi coprire. Questo, oltre a creare un forte malessere psicologico, rischia anche di compromettere il divertimento e il modo di vivere l’estate. Ecco come superare la paura in questione.

‘Prova costume’, ecco come smettere di preoccuparsene: sarà solo un brutto ricordo

Il concetto di ‘prova costume’ non dovrebbe assolutamente esistere. Si tratta di una definizione superata, capace solo di generare ansia. Ogni corpo merita di essere sfoggiato, senza preconcetti o luoghi comuni. Sarebbe un vero peccato rinunciare al mare solo perché non ci si vuole mostrare in bikini. Purtroppo, molte donne, pur di nascondere eventuali rotolini, sono disposte anche a fare questo.

Ci si priva del divertimento e di esperienze davvero speciali. Tale comportamento non fa altro che rafforzare l’idea di non essere abbastanza. Il confronto con le altre persone in spiaggia diventa avvilente e stressante, fino a trasformare una bella giornata in un incubo. Per fortuna, esiste la soluzione giusta. Ci sono delle strategie in grado di aiutare.

Ecco di quali si sta parlando:

Chiudere i social : i modelli presenti sui social network non vanno presi in considerazione. Ciò che si vede su questi canali, infatti, non corrisponde alla realtà. Oltre alla presenza di filtri, il problema è legato anche a un modo distorto di vedere il corpo. Prendere le distanze da Instagram e TikTok può fare solo bene

: i modelli presenti sui social network non vanno presi in considerazione. Ciò che si vede su questi canali, infatti, non corrisponde alla realtà. Oltre alla presenza di filtri, il problema è legato anche a un modo distorto di vedere il corpo. Prendere le distanze da Instagram e TikTok può fare solo bene Costruire un’autostima salda : le persone insicure non riescono mai a vedersi davvero belle. Trovano difetti ovunque, anche dove non ci sono. Cominciare a lavorare su questo aspetto può migliorare drasticamente le cose. La propria percezione cambierà e la ‘prova costume’ non farà più paura, anzi, non verrà neanche più considerata come un test da superare

: le persone insicure non riescono mai a vedersi davvero belle. Trovano difetti ovunque, anche dove non ci sono. Cominciare a lavorare su questo aspetto può migliorare drasticamente le cose. La propria percezione cambierà e la ‘prova costume’ non farà più paura, anzi, non verrà neanche più considerata come un test da superare Prendersi cura del proprio corpo : mangiare sano e fare attività fisica donano una forte sensazione di benessere. Non si ha più il dubbio di poter fare di più. Ci si sente bene con se stessi e, al di là del peso, si riesce ad apprezzare il proprio corpo perché è proprio lui che consente di sentirsi così

: mangiare sano e fare attività fisica donano una forte sensazione di benessere. Non si ha più il dubbio di poter fare di più. Ci si sente bene con se stessi e, al di là del peso, si riesce ad apprezzare il proprio corpo perché è proprio lui che consente di sentirsi così Dare importanza al relax e al divertimento : il mare dovrebbe essere associato solo alla spensieratezza e alla gioia. Non si va sulla spiaggia per mostrarsi, ma per trascorrere una bella giornata. È questo il vero obiettivo

: il mare dovrebbe essere associato solo alla spensieratezza e alla gioia. Non si va sulla spiaggia per mostrarsi, ma per trascorrere una bella giornata. È questo il vero obiettivo Parlare con se stessi: impostare un dialogo maturo aiuterà a identificare i propri bisogni. È importante ascoltarsi perché solo così si può imparare ad amarsi davvero

La perdita dei chili in eccesso dovrebbe essere un desiderio legato solo al bisogno di stare meglio. Non c’è bisogno di fare diete restrittive o di saltare i pasti. Basta rivolgersi a un esperto del settore per ottenere un regime alimentare salutare e completo.