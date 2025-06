Domenica In, arriva il primo ‘no’: che botta!

Rivoluzione a Domenica In, nel pieno della sua trasformazione: ma, intanto, incassa il primo rifiuto.

Il 18 maggio l’amatissimo talk show domenicale ha salutato il suo pubblico. Le parole di Mara Venier risuonano ancora adesso sebbene tutto sia cambiato. L’ultima edizione per la conduttrice – così dice da qualche anno a questa parte – ma difficile lasciare andare un pezzo della propria vita.

Infatti il pubblico la ritroverà anche nel 2025/2026 perché, dopo quel velato addio, la situazione si è capovolta. Si dimentichi lo stile classico di Domenica In, dal prossimo autunno risulterà diversa allo sguardo stupito del pubblico. La stessa Venier parla di ‘trasmissione corale’ quindi una conduzione a più mani.

Intanto confermato: lei c’è. Mancano i suoi compagni di viaggio. Si librano nell’aria le prime indiscrezioni in merito, quindi trapelano molteplici nomi che potrebbero affiancarla. In tal modo affinché ‘zia’ Mara sia alleggerita dalle responsabilità e dal carico di lavoro. Si riuscirà a dar vita alle idee per tempo?

Domenica In, volto Rai dice no: sfumato il sogno

Finora tante alternative, tutte da valutare. Massimo Giletti, Gabriele Corsi, Alberto Matano – dunque, Eleonora Daniele a La Vita in Diretta? L’identità più eclatante è Rosario Fiorello benché non si conosca se sia stato uno scherzo tipico dello showman oppure una proposta concreta. Comunque, sorgono problemi.

Mara Venier avrebbe individuato due suoi potenziali eredi per Domenica In: l’amico Alberto Matano e Stefano De Martino. Quest’ultimo, però, ha le idee ben chiare sul prossimo futuro che lo riguarda. Invero, durante l’intervista rilasciata a Tv Talk così si è espresso, ponendo a confronto la trasmissione e Sanremo.

Di seguito le sue parole: “Per il Festival dovrò avere i capelli bianchi, per il programma di Mara Venier vorrei perderli completamente. Capelli bianchi Sanremo e calvizie per Domenica In“. Una battuta goliardica che, implicitamente, significa ‘no’. Non vuole rischiare di bruciare le tappe e consumarsi in pochi anni.

Predilige la calma, nel frattempo godendo dello straordinario successo recentemente conquistato. Non si esclude possa raggiungere gloriose vette nel corso della carriera che sta costruendo, ma è ancora presto. Nella sua vita, adesso, c’è Affari Tuoi e va bene così – anzi, procede a gonfie vele. Per questo piace.

Umiltà, simpatia e talento, già precedentemente ha rifiutato proposte di prestigio provenienti da ‘mostri sacri’ della televisione. Un esempio, Paolo Bonolis che lo aveva individuato come futuro conduttore di Avanti un Altro! Ritiene di trovarsi in una fase delicata del percorso – sta tuttora imparando a fare il conduttore.

La sua miglior qualità, l’autoironia che è emersa attraverso le suddette poche righe. Piace sempre di più e non mancherà l’occasione, anzi, i colleghi lo stimano e persino i dirigenti Rai non se lo lasceranno sfuggire. A questo punto, incessanti le ricerche per i prossimi co-conduttori o co-conduttrici di Domenica In.