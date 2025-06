Con l’arrivo dell’estate un bel barbecue ci sta tutto, prima di riaccenderlo però ecco cosa fare: solo così le grigliate saranno perfette

Dopo un inverno intero rimasto chiuso e con poche possibilità di utilizzo, l’estate è il momento perfetto per un barbecue che prima di essere usato va però pulito a dovere.

L’estate vuol dire, tra le altre cose, anche maggiori momenti di convivialità magari con un bel barbecue all’aperto; un momento per ritrovarsi con amici e parenti in allegria e cucinare in maniere semplice piatti deliziosi. Ma riaccendere il barbecue significa prima di tutto pulirlo a dovere e c’è un solo modo per farlo senza troppa fatica.

Se siete tra gli amanti dei barbecue che non aspettavano altro che la bella stagione per riaccendere la brace, sappiate che la pulizia del barbecue dopo tanti mesi di inattività, così come dopo ogni utilizzo, è fondamentale.

Questa fase è molto delicata e per questo si trasforma spesso in un grattacapo non da poco; per rendere la grigliata davvero perfetta è fondamentale seguire un determinato procedimento.

Vuoi una grigliata perfetta? Solo se pulisci il barbecue in questo modo

In casi del genere i metodi di pulizia che si basano su prodotti naturali sono sicuramente i migliori; forse richiedono un po’ più di fatica ed attenzione, ma ne vale sicuramente la pena. Il punto di partenza è quello di eliminare tutto lo sporco di “superficie” magari determinato da un accumulo di polvere o da residui di cibo che ci sono sfuggiti. In questo caso può essere sufficiente strofinare con le apposite spazzole da barbecue.

Superato questo primo step si passa alla pulizia vera e propria. Se il nostro barbecue è composto da griglie in alluminio, la soluzione migliore per le pulizie è rappresentata dall’aceto bianco o dal bicarbonato di sodio. Nel primo caso il modo migliore è quello di creare una soluzione di acqua calda e aceto in cui immergere le griglie e lasciare agire per almeno una decina di minuti prima di risciacquare con l’aiuto di una retina in acciaio (se la pulizia avviene dopo aver utilizzato il barbecue aumentare a 30 i minuti di posa).

In alternativa si può creare una pasta di acqua e bicarbonato e con l’aiuto di una spugnetta cospargerlo su tutta la griglia, dove dovrà agire per almeno 30 minuti prima di ripulire con cura.

E se la griglia è in ghisa? In questo caso il modo migliore è di utilizzare le apposite spazzole per eliminare lo sporco aiutandosi con il calore; bisogna cioè riscaldare la griglia e, a barbecue spento, sfruttare l’azione delle spazzole per eliminare lo sporco. Quando si sarà raffreddata è bene poi cospargere con un po’ di olio di semi per evitare che si arrugginisca.