Calendario scolastico 2025/2026, spariscono le vacanze: studenti disperati

Il calendario scolastico 2025/2026 taglia le vacanze a studenti e genitori. Sarà un lungo anno di studio intenso.

Bisogna dimenticare i lunghi ponti con le scuole chiuse. Il prossimo anno scolastico riserverà poche pause agli studenti italiani. Meglio godersi intensamente l’estate sperando di aver evitato i debiti perché da settembre testa sui libri e lavoro intenso.

Pochissimi giorni e via alle vacanze estive. Un altro anno di scuola è passato e a breve si tireranno le somme. C’è chi sarà soddisfatto e chi riceverà una batosta non essendo riuscito ad avere la sufficienza in una o più materie. Per altri studenti, invece, il compito della scelta della scuola avendo finito la terza media.

L’estate scorrerà in maniera differente, dunque, ma per tutti significherà poter togliere la sveglia e passare più tempo con gli amici e all’aria aperta. Dovranno essere mesi di svago in cui recuperare le energie in attesa dell’inizio di un nuovo anno scolastico. L’ultima campanella dell’anno scolastico in corso non è ancora suonata ma già si conoscono le date di inizio del prossimo anno più i ponti che saranno veramente pochi.

Ecco il calendario scolastico 2025/2026: mettetevi comodi

La prima campanella dell’anno scolastico 2025/2026 è prevista l’8 settembre a Bolzano. Poi sarà la volta di Trento, del Piemonte, del Veneto e della Valle d’Aosta il 10 settembre. L’11 settembre le lezioni partiranno in Friuli Venezia Giulia, il 12 in Lombardia e il 15 settembre in tutte le altre Regioni tranne Puglia e Calabria con il rientro tra i banchi previsto il 16 settembre.

Nemmeno la scuola inizia che gli studenti già pensano ai primi ponti e vacanze. Per il prossimo anno le notizie non sono certo incoraggianti. Negli ultimi anni abbiamo assistito a lunghissimi ponti legati all’unione di più festività e weekend ma il calendario scolastico 2025/2026 sarà differente. Bisogna dimenticare le vacanze di Pasqua dell’anno che si avvicina alla conclusione. Ci sono state scuole chiuse dal 17 aprile fino al 5 maggio con ritorno a scuola di un paio di giorni al massimo in questo periodo. Non accadrà nulla di tutto questo il prossimo anno.

Iniziamo con il 1° novembre, cadrà di sabato quindi per molti studenti non cambierà nulla. L’8 dicembre si rimarrà a casa, invece, ma è un lunedì quindi niente ponte. Si ritornerà a scuola il 7 gennaio subito dopo l’Epifania, un mercoledì, mentre le vacanze di Pasqua non dureranno nemmeno una settimana.

La Domenica santa cadrà il 5 aprile, di conseguenza le scuole saranno chiuse dal 2 aprile al giorno 7. Infine, il 25 aprile cadrà di sabato mentre il 1° maggio di venerdì. Piccolissimo ponte il 2 maggio per chi solitamente va a scuola il sabato. Cadendo il 2 giugno di martedì, invece, potrebbe esserci un lungo weekend coinvolgendo il 1° giugno come giorno di vacanza.