Se trovi sempre l’auto bollente devi imparare come sfruttare bene il condizionatore: ecco dove sbagliavi. – (viagginews.com)

Non è il massimo salire in auto e trovarla bollente, ma puoi riuscire a raffreddarla in fretta usando questo sistema.

Con il sole che picchia già dalle dieci del mattino ormai basta lasciare l’auto fuori qualche minuto per tornare e trovarla rovente. Non sempre si riesce a parcheggiarla all’ombra e il risultato è che si rischia un’ustione se non peggio sedendosi o toccando il volante. A questo punto di solito occorre aspettare con le portiere aperte che l’interno si rinfreschi un po’ per riuscire a entrare.

Se si è di fretta però si rischia di dover soffrire per un po’ in attesa che il condizionatore riesca a rendere l’abitacolo meno soffocante. Con bambini o animali a bordo però la situazione si fa anche peggiore dato che soffrono il caldo più di noi. Per fortuna esistono dei sistemi per migliorare le prestazioni del condizionatore e avere l’auto fresca in pochi minuti.

Conoscerli torna utile non solo per risparmiare tempo ma anche a mantenere in buone condizioni il sistema di raffreddamento. In caso questo si danneggi non solo non sarà più efficiente ma c’è il pericolo che la qualità dell’aria all’interno dell’abitacolo peggiori aumentando il disagio dei passeggeri.

Come usare il condizionatore nel modo più efficiente

Per cominciare conviene assicurarsi che non siano presenti guasti, come ostruzioni, perdite o problemi al compressore. Basta provarlo e verificare che il flusso dell’aria fredda sia costante e regolare quando si è a bordo. Se tutto funziona regolarmente bisogna intervenire su come lo si usa e soprattutto quando accenderlo.

Quando l’interno dell’auto è bollente la prima cosa da fare infatti appena accesa l’auto è abbassare i finestrini. Una volta che tutti i vetri sono giù si può avviare l’aria condizionata alla massima intensità per circa 20 secondi. A questo punto si possono chiudere i finestrini e abbassare la potenza regolandosi in base alla temperatura che si vuole ottenere.

Facendo così non si stresserà troppo il condizionatore perché si espellerà più rapidamente l’aria calda che rende l’interno soffocante. Una strategia alternativa prevede di abbassare un finestrino e aprire una portiera dal lato opposto, sempre per eliminare più in fretta l’aria calda.

Oltre a questi trucchi non bisogna dimenticarsi di sostituire periodicamente i filtri purificatori, che possono intasarsi per polvere o pollini. Infine non è una cattiva idea prendere un parasole per proteggere l’abitacolo dai raggi solari diretti, così che si scaldi meno in fretta.