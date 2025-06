Ero in vacanza in montagna e sono finita in un cespuglio di ortiche: grazie a questi consigli ho evitato il peggio – viagginews.com

Entrare in contatto con l’ortica che cresce in montagna non è affatto piacevole. La pelle, infatti, potrebbe essere colpita da diverse reazioni. Con questi piccoli trucchi, i sintomi spariranno in un baleno.

In estate, non bisogna per forza optare per il mare. Anche la montagna è una meta molto gettonata. La temperatura è più fresca, si può riposare sotto gli alberi, godere del panorama e perdersi tra le bellezze della natura. Il verde, però, nasconde anche tante insidie e non si sta parlando solo degli insetti. Durante le passeggiate, può capitare di entrare in contatto con erbe e piante pericolose.

L’ortica fa parte di questa categoria. Quando si raccolgono funghi e fiori, bisogna fare molta attenzione perché è facile allungare la mano e toccare una delle foglie incriminate. La stessa cosa può accadere a seguito di una caduta o di una mossa sbagliata. Per fortuna, esistono dei rimedi per alleviare immediatamente il fastidio. Ecco che cosa fare.

Ortica, ecco che cosa fare se si entra in contatto con essa: 5 trucchi per tornare a stare subito bene

La montagna offre uno stile di vita molto diverso da quello della città. Le persone che decidono di organizzare una vacanza nel verde cercano di immergersi completamente in questa atmosfera magica. Alberi di tutti i tipi, animali selvatici in libertà e l’erba sotto le dita rappresentano degli elementi impossibili da ignorare. Nonostante ciò, bisogna fare attenzione a non abbassare mai la soglia dell’attenzione. Il rischio è quello di entrare in contatto con qualcosa di spiacevole.

Le piante possono apparire innocue, ma alcune di loro nascondono delle insidie. L’ortica, per esempio, è in grado di dare vita a una reazione piuttosto fastidiosa. La pelle comincia a bruciare e prudere. C’è la possibilità che compaiano delle macchie di colore rosso o addirittura dei piccoli ponfi. Nella maggior parte dei casi, non ci saranno altre conseguenze. L’esistenza di un’allergia pregressa, tuttavia, potrebbe rendere la situazione più allarmante.

Ecco che cosa fare: