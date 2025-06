American Banana Split, la ricetta originale: gustosissima e low cost – viagginews.com

Tutti parlano della Banana Split, ma in pochi sanno prepararla come vuole la tradizione americana: vediamo insieme la ricetta.

È un dolce famosissimo, nominato frequentemente nei film e nelle serie tv statunitensi. Parliamo dell’unica e inimitabile Banana Split.

In molti ne parlano, ma pochi sanno prepararla come farebbe un vero americano doc. La ricetta tradizionale è semplicissima ed è la merenda perfetta per i palati più esigenti e golosi.

Banana Split, gli ingredienti della ricetta originale

Come per qualsiasi ricetta della tradizione gastronomica, da decenni si è acceso un ampio dibattito su chi abbia inventato la Banana Split. La leggenda narra che nel 1904 uno studente dell’Università di Pittsburgh ideò questo dessert golosissimo durante un turno di lavoro presso il bar di suo padre. L’origine del termine è semplice: “split” in inglese significa “spaccatura”. Questo perché non si fa altro che dividere la banana a metà, per poi arricchirla con guarnizioni di ogni genere.

Che sia chiaro: la Banana Split può essere preparata seguendo esclusivamente la fantasia e i nostri gusti. In questa sede però abbiamo intenzione di esporre la ricetta classica, originale americana. Quella che probabilmente, se in futuro vi concederete un road trip per la California, avrete modo di trovare nei menù delle tavole calde e dei locali di ristorazione. È molto semplice, ma vi serviranno diversi ingredienti per renderla davvero irresistibile.

Ingredienti

1 banana

80g di cioccolato fondente

150ml di panna fresca liquida

3 ciliegie candite

2 cucchiai di confettura di fragole

gelato alla fragola q.b.

gelato al cioccolato q.b.

gelato al fiordilatte q.b.

granella di nocciole q.b.

scagliette di cioccolato fondente q.b.

Procedimento