Ti piacerebbe nuotare tra antichi resti romani? Questo posto fa al caso tuo: non crederai a quanto è azzurra l’acqua – viagginews.com

Questo luogo incanterà anche i visitatori più esperti. È impossibile non farsi rapire dal suo fascino senza tempo. Una volta entrati in acqua si farà un vero e proprio tuffo nel passato.

Le persone più avventurose hanno voglia di vivere viaggi entusiasmanti, ricchi di fascino e di imprevisti. Non si accontentano di visitare la classica città d’arte o di perdersi tra le vie di un piccolo borgo. Vogliono qualcosa in più, in modo da sentirsi davvero libere. L’Italia, da questo punto di vista, offre numerose possibilità.

È davvero difficile annoiarsi, ma c’è una meta che renderà speciale ogni singolo minuto della vacanza. Qui, è possibile fare il bagno tra antichi resti romani e immergersi in acque talmente azzurre da sembrare quasi finte. Tutti, almeno una volta nella vita, dovrebbero vivere questa esperienza. Arricchisce il cuore e dona emozioni indimenticabili.

Antichi resti romani, ci nuoti sopra e ti diverti un mondo: è questa la vacanza perfetta

Non è facile mettere d’accordo tutti. C’è chi vuole andare in montagna e chi non accetta di rinunciare al mare. Alcune persone vogliono fare un viaggio all’insegna della scoperta, mentre altre cercano il relax assoluto. Per fortuna, questa meta riesce a mettere d’accordo tutti. Consente di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Una volta messo piede qui, non si vorrà più tornare a casa.

Si sta parlando delle sorgenti della Morica, situate presso il borgo di Stifone, in Umbria. Si tratta di un posto unico nel suo genere, è difficile trovarne uno che si avvicini a questo. Sono circondate dal bosco e dalla natura, le acque appaiono di un meraviglioso color turchese e la loro temperatura è davvero rinfrescante. Basta fare un tuffo per ritrovare le energie.

Gli antichi resti romani si possono intravedere sul fondo, insieme alla vegetazione che cresce senza alcuna costrizione. È presente un piccolo parchetto e, fuori dalle sorgenti, c’è una biglietteria dove poter acquistare l’ingresso. Il prezzo è di soli 5 euro a persona, ma è importante non perdere di vista le fasce orarie: 9.00-12.00, 12.30-15.30 e 16.00-19.00.

Per chi avesse voglia di sperimentare la cucina locale, nelle vicinanze c’è un ristorante chiamato ‘Da Nicoletta’. Qui è possibile gustare dei veri manicaretti, mentre ci si fa coccolare dal vento e dalla vista magnifica. Si consiglia anche di fare un salto a Stifone, un borghetto davvero gradevole, in cui si respira un’aria di altri tempi. Grandi e piccini non potranno mai dimenticare una vacanza come questa.