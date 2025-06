Parti con i bambini? Segui queste dritte per preparare la loro valigia senza sbagliare. – (viagginews.com)

Quando si parte con i bambini non è così semplice preparare il loro bagaglio. Ecco come organizzarlo perché sia funzionale.

Se finché i figli sono molto piccoli si cerca di non fare viaggi troppo lunghi la musica cambia quando ormai non serve più il passeggino. Partire con loro per una vacanza di una o due settimane all’estero può rivelarsi un’esperienza splendida, ma solo se si arriva ben preparati. Il primo passo è preparare la valigia in modo che abbia tutto l’occorrente.

Il primo consiglio per i genitori è quello di coinvolgere i bambini nei preparativi per il viaggio. Prima di tutto dare una mano potrà tornare loro utile quando saranno un po’ più grandi per farsela da soli. In più scegliere con loro quali vestiti o giochi portare in vacanza renderà il tutto meno stressante e più divertente sia per loro che per i genitori.

Il problema più grande quando si prepara il bagaglio per i bimbi però è perdere il senso della misura. Temere di dimenticare qualcosa a cui tengono o che risulta essenziale porta ad esagerare, rischiando di sforare con il peso e le dimensioni. Per questo ci sono dei consigli che tornano utili e permettono di partire più sereni.

Come preparare il bagaglio dei bambini

La prima cosa da fare con i figli è selezionare con cura i giocattoli, dando loro un limite ben chiaro. Prenderne tanti porta via spazio alle cose più importanti come vestiti e scarpe, e per di più la maggior parte potrebbe restare inutilizzata. Per questo conviene pensare a come sarà organizzata la vacanza e agire di conseguenza, preferendo oggetti piccoli.

Passando all’abbigliamento, è facile farsi prendere dall’emotività e mettere dentro di tutto, giusto per essere preparati a ogni clima. Così però si rischia di scegliere vestiti non adatti alla temperatura prevista, quindi meglio controllare il meteo per regolarsi di conseguenza. Nulla vieta in caso di comprare un ombrello o una mantellina una volta arrivati in caso di emergenza.

Considerando che i bambini non hanno troppa cura dei propri vestiti una volta capito che clima ci attende meglio prevedere qualche cambio in più. Anche se magari c’è la possibilità di lavarli una macchia di sugo o uno strappo sulla maglia possono capitare nel momento peggiore. Lo stesso vale per la biancheria intima, specie se hanno da poco smesso il pannolino.