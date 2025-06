Isola dei Famosi, cachet dei naufraghi e penali: svelato il motivo (economico) dei ritiri

Recenti indiscrezioni rivelano che il nuovo regolamento su guadagni e penali dell’Isola dei Famosi potrebbe essere la causa dei numerosi abbandoni del reality show.

É stato un anno turbolento sul fronte dei reality show per Mediaset. Dopo flop e cali di ascolti, culminati nella chiusura anticipata di The Couple, grandi speranze erano state riposte nell’Isola dei Famosi. Lo storico programma è tornato su Canale 5 in veste rinnovata, dal punto di vista della conduzione e delle dinamiche di gioco.

Anche questo però, non è bastato a far decollare gli ascolti, che nella puntata di mercoledì 28 maggio si sono affossati al 13% di share. Per Veronica Gentili la sfida è sempre più ardua e il prosieguo della trasmissione viene messo a rischio anche dagli stessi protagonisti.

Lo spirito di sacrificio da parte dei naufraghi, come molti affermano, sembra essersi ridotto notevolmente rispetto al passato. Nel corso di poco più di tre settimane infatti, il cast si è ristretto notevolmente, toccando il record di ben sette ritiri in fase iniziale.

Hanno detto addio all’Honduras rinunciando alla possibilità di arrivare in finale Angelo Famao, Leonardo Brum, Camila Giorgi, Spadino, Nunzio Stancampiano, Carly Tommasini ed Antonella Mosetti. Uno scenario che per molti si è verificato a causa di scarsa resistenza alla fame e problemi fisici.

Recenti indiscrezioni sul regolamento di quest’anno però, lasciano ipotizzare che dietro a queste scelte drastiche dei concorrenti potrebbero essere anche ragioni economiche. Il meccanismo delle penali e del cachet è molto diverso da un tempo.

Perché i concorrenti lasciano l’Isola dei Famosi: il nuovo meccanismo dei guadagni

L’Isola dei Famosi è senza dubbio uno dei reality show più impegnativi del panorama televisivo. É sempre stato una vera e propria prova di resistenza fisica e psicologica, a causa delle ristrettezze di risorse e dell’assenza di contatti con l’esterno imposte dalla vita in Honduras.

Se fino a qualche anno fa i naufraghi facevano appello a tutte le loro forze per sopravvivere però, probabilmente era anche per motivi economici. Secondo alcune spifferate, quest’anno la produzione avrebbe deciso di ridurre notevolmente i cachet dei partecipanti rispetto al passato.

Le migliaia di euro lorde a settimana sarebbero ora un lontano ricordo, confrontate con i guadagni dei nuovi naufraghi per il periodo di permanenza sull’Isola. A ciò si aggiungerebbe un ulteriore fattore degno di nota. Stando a voci di corridoio, una nuova norma del regolamento stabilisce che i naufraghi che abbandonano volontariamente il programma ritirandosi non sono più soggetti a penali.

Nessuna multa dunque, per i rinunciatari, che tuttavia devono dire addio anche automaticamente anche al loro cachet. Chi sceglie di lasciare l’Honduras inoltre, proprio come avveniva in origine, perde la possibilità di essere accolto in studio, quindi di partecipare come ospite nella trasmissione.

La privazione di un po’ di visibilità dunque, sarebbe l’unico prezzo da pagare per chi crede che non valga la pena affrontare le difficoltà del reality e preferisce tornare alla sua vita professionale precedente. Il rischio che il numero di ritirati aumenti a vista d’occhio dunque, è dietro l’angolo.