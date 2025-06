Hai esagerato comprando troppi yogurt prossimi alla scadenza? Usali in questa ricetta anti-spreco, non avrai sprecato un euro!

Ricetta anti-spreco per una preparazione inedita con protagonista i vasetti di yogurt in frigo.

No, non è un dolce, la classica torta allo yogurt per intenderci, ma una preparazione inedita che lascia senza parole per la sua bontà, ma soprattutto originalità. Una ricetta anti-spreco come questa non si è mai vista prima!

Che lo yogurt abbia tanti benefici, non fa specie. Ma molti non ne riconoscono la versatilità. Infatti, non solo per dolci e dolcetti, è perfetto per donare quella “sapidità” in più ad alcune preparazioni. In certi casi può anche sostituire la panna, magari conferendo ai piatti quel gusto leggermente acidulo che non dispiace.

Insomma, si tratta di un prodotto con tanti vantaggi, oltre che benefici. I probiotici migliorano la salute intestinale, rafforzano il sistema immunitario e favoriscono la digestione. Sapere che è pure fonte di proteine, calcio, vitamine come A, E, B e sali minerali, completa il quadro di migliorie che comporta mangiare yogurt.

Ma come rendergli giustizia quando se se ne hanno tanti in frigo?

Ricetta anti-spreco con gli yogurt in frigo, un portento!

Dire che questa preparazione è il massimo, non basta a renderle giustizia. Perché è inaspettato che da un prodotto del genere, si possa preparare un primo piatto completo e a prova di dieta. Ovviamente, lo yogurt deve essere bianco, altrimenti è molto difficile coniugare il gusto della fragola a quello degli altri ingredienti…

La Yayla Çorbası è una ricetta preziosa, ha origini umili, e si realizza con ingredienti semplici. Curiosità? È tra le 20 migliori preparazioni al mondo secondo la CNN per la sua categoria.

Il nome deriva dai suoi inventori, allevatori antichi della Mesopotamia che nei mesi estivi si spostavano nelle mandrie degli altipiani dove l’aria era fresca. Lo yogurt è da sempre per i Turchi un prodotto essenziale, ma siccome se ne produce in grandi quantità, per non sprecarlo, sono state ideate tantissime ricette.

Unirlo a riso e grano ne alimenta l’apporto alimentare, divenendo più saziabile. Come già detto, quello bianco al naturale è il migliore, ne servono 10 cucchiai da unire a 10 cucchiai di riso integrale già cotto, 3 cucchiai di farina integrale, 1 uovo, 600-700 ml di acqua o in alternativa del brodo vegetale, 3 cucchiai di olio evo, 2 cucchiaini colmi di menta essiccata e mezzo cucchiaino di peperoncino macinato. Infine, sale q.b.

Pochi e semplici step. Riscaldare il brodo vegetale o l’acqua in un pentolino, e in una pentola ampia mettere la farina con l’uovo, mescolare, e cercare di eliminare i grumi. Questo non va fatto sul fuoco. Poi ottenuto il composto, si aggiunge lo yogurt, segue anche l’unione del riso.

Si unisce l’acqua calda, mestolo dopo mestolo, si mescola, e poi lentamente si porta tutto a ebollizione sul fuoco. Raggiunto lo stato, si amalgama e si abbassa il fuoco, facendo cuocere per altri 5 minuti circa. Versare il composto in una ciotola e condire con gli ingredienti rimasti: menta, olio e peperoncino.

La zuppa dell’altopiano, è pronta da mangiare!