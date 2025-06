Che meravigliosa scoperta questo agriturismo con prodotti a KM0, da portarci tutta la famiglia

Volete mangiare in un agriturismo immerso nella natura e mangiare prodotti a KM0 spendendo pochissimo?

Ritagliarsi del tempo con la famiglia e scegliere di mangiare fuori casa non significa necessariamente spendere centinaia e centinaia di euro. Ci sono posti incredibili che permetteranno di rilassarsi, divertirsi e salvare il portafoglio soddisfacendo a pieno il palato.

Il numero delle strutture agrituristiche in Italia ha superato quota 26 mila. Milioni di turisti arrivano nelle aziende per cercare ristoro e poter apprezzare il contatto con la natura. Il Centro Italia è la destinazione preferita con Lazio, Toscana, Marche e Umbria tra le Regioni più coinvolte dal turismo in agriturismo. Il mondo rurale è attrattivo e, in più, le bontà enogastronomiche sono un richiamo che non si può ignorare.

Belle sorprese ci sono anche in Campania e, più precisamente, nella provincia di Caserta. Qui immerso nel paesaggio incantevole di Calvi Risorta, Località Cerreto, si trova un agriturismo a KM0, la Tenuta Cerreto. Tutti piatti di propria produzione, anche il vino lo producono il loco per un’esperienza culinaria appagante ed economica. Volete scoprire i prezzi dei menu? Sono sorprendenti.

I menù della Tenuta Cerreto, agriturismo a KM0

Nella Tenuta Cerreto si vive l’atmosfera autentica dell’agriturismo con l’aggiunta di sapori e profumi di prodotti a chilometro 0. Tutto questo con una spesa piccola in confronto al rapporto qualità/prezzo. Si può andare a passare una giornata di relax e buona cucina con la famiglia oppure con gli amici. C’è anche una zona con i giochi per i bimbi che non si annoieranno tra una portata e l’altra.

Le domeniche di maggio prevedono un menù ricco e completo al costo di 35 euro. Include antipasti creativi e rustici della casa, primo piatto profumato ispirato alle ricette della tradizione, secondo alla brace cotto con grande maestria e il dolce artigianale dello chef. Tagliere di salumi e formaggi del loro allevamento, tegamino con legumi, genovese di maiale, crocché di zucca, tris di maiale, il menù della domenica riserva deliziose sorprese.

Il sabato, invece, la Tenuta Cerreto propone cinque antipasti, un secondo, vino, acqua e dolce a 30 euro. Zeppoline, Montanarine, bruschette con il friariello, tagliere di salumi e formaggi, tegame con legumi, bistecca di maiale con patate. Ci si alzerà soddisfatti da tavola, avendo speso poco in rapporto alla quantità di cibo mangiato e alla qualità. Tutto a KM0, genuino e sano. E dopo il pranzo si potrà fare un giro intorno all’agriturismo per ammirare i vigneti e l’orto.