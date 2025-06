Sai che anche in casa rischi la vita? Queste precauzioni non devono mai mancare. – (viagginews.com)

Credi che l’ambiente di casa tua sia sicuro? Prima di dirlo controlla se hai già previsto queste precauzioni.

Nella nostra mente la casa è forse il posto in cui ci viene più facile rilassarci e sentirci protetti. Nulla di strano considerando che è l’ambiente che conosciamo meglio e in cui ci sentiamo più liberi. Solo che proprio questa familiarità a volte può giocare a nostro sfavore e non farci rendere conto dei pericoli con cui siamo a contatto ogni giorno.

Andando a vedere le statistiche scopriamo che ogni anno in Italia si verificano circa 2 milioni di incidenti domestici. Alcuni di lieve entità, altri addirittura letali per chi vi rimane coinvolto, sia bambini che adulti. Basta una leggerezza per trasformare una situazione apparentemente sicura nel potenziale teatro di una tragedia. Per questo si cerca di sensibilizzare verso la sicurezza negli ambienti domestici.

Evitare gli incidenti domestici in realtà è meno difficile di quanto sembri. Richiede solo di adottare qualche semplice precauzione in casa che deve valere per tutti i suoi occupanti. Nessuna di queste richiede di fare grossi sforzi quindi meglio adottarle al più presto, soprattutto se in casa ci sono anche dei bambini.

Come prevenire gli incidenti domestici più comuni

La prima raccomandazione, forse la più scontata, riguarda i fornelli a gas. Prima di uscire bisogna sempre sincerarsi di averli spenti verificando che le manopole siano nella posizione corretta. Lo stesso vale per chi possiede un camino che usa d’inverno, perché lasciarlo acceso crea le condizioni adatte per un incendio domestico.

Allo stesso modo quando si cucina la cosa migliore sarebbe avere addosso dei vestiti in fibre naturali e non infiammabili. I tessuti sintetici derivando dal petrolio possono prendere fuoco facilmente con una scintilla, così come i nostri capelli. Così se li abbiamo lunghi vicino ai fornelli dovremmo tenerli legati dietro la testa in modo che non si avvicinino troppo alle fiamme.

Sempre per quanto riguarda l’abbigliamento girare per casa scalzi è un’abitudine da abbandonare quanto prima, anche in estate. Basta poco per scivolare e sbattere la testa o storcersi una caviglia, quindi meglio avere indosso calzini antiscivolo o ciabatte. Se ci sono delle scale mettere delle strisce antiscivolo non è una cattiva idea, così come ricordarsi di scenderle piano.

Oltre che sulle scale uno dei punti in cui è più facile fare una caduta rovinosa è il bagno. Non deve mancare un tappetino antiscivolo all’interno della doccia o della vasca, e delle maniglie per tirarsi su all’interno di quest’ultima.