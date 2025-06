Prelevare denaro senza carta di credito, la tecnologia cardless è sicura e affidabile?

Per prelevare denaro senza utilizzare la carta di credito cartacea si può utilizzare la tecnologia cardless ma è affidabile?

Le innovazioni tecnologie avanzano e i cittadini si adattano sfruttando i vantaggi che il mondo digitale offre. Hanno fiducia nel fatto che le proposte siano sicure e affidabili e la maggior parte delle volte non sbagliano ma bisogna ricordare che questo mondo nasconde anche molte insidie e inganni.

Il modo di gestire il proprio denaro è cambiato notevolmente negli ultimi anni. Grazie all’home banking abbiamo costantemente sotto controllo il conto corrente e possiamo effettuare bonifici, investire, pagare le bollette comodamente seduti sul divano di casa. Risparmio di tempo e anche economico soprattutto scegliendo i conti correnti a zero spese.

Un alleato prezioso di questa innovazione tecnologica è lo smartphone. Dal cellulare possiamo accedere alla banca online semplicemente scaricando un’app e adesso possiamo anche pagare beni e servizi tramite device senza preoccuparci di avere con noi il portafoglio. I pagamenti contactless sono tra gli strumenti digitali preferiti dagli italiani per effettuare transazioni veloci nei negozi e non dover prelevare continuamente contanti. Proprio con riferimento al prelievo, poi, bisogna sottolineare come anche in questo ambito ci siano stati degli interessanti sviluppi.

Prelievo cardless, come avviene e quanto è sicuro

Per prelevare contanti presso gli sportelli ATM non serve più la carta di credito o debito fisica. Al momento sono stati aggiornati numerosi sportelli ma non tutti, a breve la rivoluzione sarà completata e il prelievo senza carta possibile per ogni cittadino. Per portare a termine l’operazione bisognerà avere con sé lo smartphone e l’app di Home Banking.

Una volta davanti allo sportello si dovrà selezionare l’opzione senza carta per poi inquadrare il QR Code che apparirà sullo schermo dell’ATM con il proprio cellulare e autorizzare il prelievo. Sarà richiesto l’inserimento della password di accesso all’Home Banking o lo sblocco con Face ID. Dopo l’autorizzazione si potrà procedere con prelievo.

Una procedura semplice e veloce ma quanto è sicura? I cittadini possono stare tranquilli, il prelievo senza carta è protetto da diversi fattori tra cui la tecnologia NFC. Non dovendo usare la carta, poi, si eliminerà il rischio di clonazione o di furto della stessa. Bisogna solo fare attenzione quando si digita il PIN per l’accesso all’Home Banking evitando che altre persone o eventuali telecamere possano vederlo. Si dovrà agire come si fa attualmente con la tastiera dello sportello, coprendo con la mano libera la digitazione.