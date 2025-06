Non farlo mai durante un’escursione in montagna: rischi di mettere a rischio l’interno bosco. – (viagginews.com)

Quando vai a fare un’escursione in montagna devi fare attenzione a ciò che fai: questo gesto può essere molto pericoloso.

Quando in pianura inizia a fare caldo la prima cosa che si fa è cercare di fuggire al fresco approfittando del fine settimana. Qualcuno corre al mare per fare il primo bagno della stagione, altri preferiscono salire di quota per respirare l’aria di montagna e passeggiare all’ombra del bosco. L’inizio di giugno è il momento perfetto per le prime escursioni della stagione.

Andare in un ambiente poco contaminato con i boschi di montagna però significa adeguare il proprio comportamento. Non siamo in città dove possiamo avere cestini e servizi a portata quindi occorre attrezzarsi per non sporcare e non disturbare la fauna selvatica presente. Nel bosco siamo noi a essere ospiti e per questo ci sono delle precise regole da rispettare.

Purtroppo è facile una volta arrivati sul sentiero lasciarsi trasportare dall’entusiasmo per l’avventura e non considerare i rischi che si possono correre. Non sono pochi gli escursionisti alle prime armi che con delle abitudini che possono diventare pericolose non solo per loro stessi ma per l’intero bosco. Una di queste in particolare è da evitare a tutti i costi.

Il gesto peggiore da fare nei boschi

Le prime volte che si va in montagna è facile sentirsi come dei novelli scout o degli esploratori di altri tempi. Così quando ci si ferma per fare una pausa o per mangiare può venire voglia di ricreare le scene che si vedono nei film, dove ci si siede a cantare intorno a un falò. Ma per quanto piccolo possa sembrare un fuoco accenderlo in ambiente boschivo ha conseguenze molto gravi.

Basta che la fiamma arrivi con il vento a sterpaglie e rami secchi, che in un bosco non mancano mai. Questi prendono fuoco subito e il falò in pochi secondi può crescere e diventare incontrollabile. Quando c’è un periodo di siccità è facile che si allarghi a una buona parte del bosco e che diventi necessario chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Oltre a evitare i falò nei boschi ci sono altre abitudini che possono inavvertitamente provocare un incendio, come gettare mozziconi di sigaretta sul sentiero. Persino parcheggiare la macchina vicino a dell’erba secca nei mesi estivi può innescare le fiamme, e conviene lasciare il mezzo su una zona libera dalla vegetazione.