Mediaset stravolge il palinsesto: le soap che vengono sospese

Cambia tutto per Mediaset, arriva la sospensione per queste soap: le novità per il palinsesto di Canale 5.

La stagione televisiva 2024-2025 può dirsi praticamente conclusa e le maggiori emittenti sono già a lavoro per quella 2025-2026; tra fiction, reality show, programmi d’intrattenimento e informazioni, anche per quest’anno Mediaset può dirsi sicuramente soddisfatta dell’andamento dei suoi canali.

Molti progetti non hanno reso come si sperava (su tutti La Talpa e The Couple, ma anche il Grande Fratello ha subìto un calo negli ascolti), ma nonostante questo il “Biscione” sta chiudendo una stagione comunque piena di soddisfazione, in attesa di ciò che verrà nei prossimi mesi (l’attesa della nuova stagione de I Cesaroni è spasmodica e il successo sembra essere assicurato).

Intanto, nei prossimi giorni, gli spettatori di Canale 5 dovranno abituarsi ad un particolare cambiamento nel palinsesto: per una giornata specifica, infatti, arriveranno delle sospensioni, con gli episodi di alcune soap che non verranno quindi mandati in onda.

Cambia il palinsesto Mediaset, stop ad alcune soap di Canale 5

Data la giornata particolare, lunedì 2 giugno ci saranno alcuni cambiamenti nel palinsesto di Canale 5: come ben sappiamo, in questa ricorrenza particolare si festeggia la Festa della Repubblica Italiana, e dunque Mediaset ha deciso di conservare gli episodi di alcune soap per giornate feriali, data l’altra probabilità che gli spettatori siano fuori casa, oppure impegnati a seguire speciali e approfondimenti per il 2 giugno.

Beautiful andrà in onda, ma con un episodio in replica, mentre verrà sospesa Tradimento; al suo posto, un lungo appuntamento con The Family, che verrà trasmessa addirittura per ben due ore, dalle 15 alle 17. A partire da martedì 3 giugno tornerà invece tutto alla normalità, con Beautiful in onda con un nuovo episodio e Tradimento che riprenderà il suo posto nel palinsesto.

Scelte diverse invece quelle prese per Rete 4, con Tempesta d’amore e La Promessa che verranno trasmesse regolarmente. Stesso discorso vale per la programmazione di Rai 1: anche qui, nella giornata della Festa della Repubblica andranno in onda i nuovi episodi di Ritorno a Las Sabinas e Un posto al sole.

Nei mesi estivi invece, visto il periodo, dovremmo aspettarci cambiamenti importanti su ogni rete, soprattutto nel mese di agosto; programmi e serie più note torneranno a riempire i palinsesti a partire dal prossimo settembre, quando di sicuro non mancheranno le novità sia per quanto riguarda Mediaset che, allo stesso tempo, per la programmazione Rai. Per quest’ultimo argomento, comunque, avremo notizie e aggiornamenti dettagliati nelle prossime settimane.