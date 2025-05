Vuoi fare un viaggio on the road con gli amici a 4 zampe? Con queste dritte saranno comodi anche loro. – (viagginews.com)

Se vuoi andare in vacanza in auto senza separarti dal tuo cane devi far sì che possa viaggiare comodo anche lui.

Ogni estate si lancia l’allarme per i cani abbandonati da chi non si è attrezzato a dovere per trovare loro una sistemazione mentre è via. Per fortuna non sono poche le famiglie che al contrario amano portare con sé gli amici pelosi, sia al mare che in montagna. Optare per un viaggio in auto aiuta a evitare di metterli in stiva in aereo, ma anche in questo caso serve qualche precauzione.

Se per i brevi tragitti spesso si trascurano quelle che sono le norme previste per gli animali a bordo lo stesso non vale per un viaggio on the road. Il cane dovrà passare come noi diverse ore all’interno dell’auto e se non siamo ben attrezzati finirà con il soffrirne molto. In più si rischia la multa se si viene scoperti senza le giuste misure di sicurezza per il cane.

Partiamo subito a precisare che gli amici a quattro zampe non possono stare sui sedili davanti, anche se viaggiamo da soli con loro. Oltre a questa semplice regola ci sono una serie di dotazioni che bisogna avere con sé e da procurarsi al più presto prima di fare le valigie.

Come sistemare il cane in macchina

La taglia del cagnolino ha un certo rilievo quando si tratta di viaggiare. Se è piccolo per esempio la cosa migliore è metterlo in un trasportino o in una gabbia che lo tenga al sicuro dagli urti. La si può poi fissare al sedile o mettere in bagagliaio, facendo delle soste in cui farlo sgranchire un po’. L’importante è che sia in equilibrio e non rischi di rovesciarsi.

Se il cane soffre troppo all’interno della gabbia o è troppo grande per stare comodo la soluzione è la cintura di sicurezza per cani. Una volta scelto il modello adatto collegare il gancio al collare o meglio ancora alla pettorina del guinzaglio del cane. Questo gli impedirà di cadere dal sedile in caso di frenata o di strada dissestata.

Per le soste conviene avere con sé una ciotola pieghevole e una buona scorta d’acqua fresca per il cane. Soprattutto in estate bisogna fare attenzione a mantenerlo ben idratato e procurarsi un coprisedile o un asciugamano per farlo stare comodo durante il tragitto.