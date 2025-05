Questo borgo della Barbagia ti conquisterà: scopri Orotelli e le sue bellezze

Nel cuore della Barbagia, in Sardegna, si trova un borgo che vale la pena conoscere: Orotelli. Ecco cosa fare e vedere qui.

La Sardegna è una regione che tutti conoscono per la bellezza delle sue spiagge e del suo mare. Subito, quando pensiamo a questa regione, ci vengono in mente località mondane come la Costa Smeralda e città come Cagliari, Sassari o Olbia. In realtà meritano di essere conosciuti anche i borghi più piccoli.

Detentori di grandi tradizioni ma anche di storia e grande fascino, questi piccoli paesi cattureranno il cuore di chi li visiterà. A tal proposito, nel cuore della Barbagia, si trova il bellissimo borgo di Orotelli. Ecco le bellezze che custodisce e cosa fare e vedere qui.

Cosa fare e vedere a Orotelli

Fra i borghi più belli che si trovano in Sardegna ce n’è uno che merita di essere conosciuto e che si trova nel cuore della Barbagia, forse una delle parti più autentiche di questa meravigliosa regione.

Si tratta di Orotelli, un borgo che si trova su un’altura nella parte meridionale della catena del Marghine. Caratterizzato dalla pietra e dalle rocce granitiche, questo paese cattura subito l’attenzione per la bellezza delle sue architetture. Le case, infatti, sono realizzate in pietra, e affascinano per la loro particolarità. Il granito, invece, rende questo borgo davvero suggestivo, come se racontasse, attraverso questo materiale, la storia che è passata fra le vie di questo paese.

Da non perdere il nuraghe Aeddos, che si contraddistingue per la sua maestosità e che risale all’Età del Bronzo ed è realizzato interamente di granito. Ma un altro simbolo di Orotelli è sicuramente il Carnevale, festività in cui si manifestano al meglio le tradizioni di questo posto, come quella per le maschere. Le maschere tradizionali sono quella dei Thurpos, “gli storpi”, che si caratterizzano per facce dipinte di nero e abiti lunghi in orbace.

Partecipare a questa festa, almeno una volta nella vita, significa immergersi in pieno nelle tradizioni tipiche di questo luogo, davvero affascinanti e suggestive. Non solo ma Orotelli custodisce anche edifici importanti come la chiesa di San Giovanni Battista, costruita intorno al 1116 e di stile romanico. Insieme a questa c’è il campanile del ‘300 e negli anni ’60 sono state aggiunte due navate laterali.

Oltre a questa chiesta, si trovano altre due molto importanti, vale a dire quella di San Lussorio e del Santissimo Salvatore. Molto suggestive anche le chiese campestri come quella di San Pietro di Oddini e di Nostra Signora di Sinne. Insomma Orotelli ha davvero tante cose da fare e da vedere, per questo merita di essere conosciuto.