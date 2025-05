Quest’estate vuoi fare surf? Se ti trovi in Sardegna, queste sono le spiagge migliori dove avere il vento a favore – viagginews.com

Vuoi fare surf in Sardegna? Queste sono le spiagge migliori in cui recarti.

Tutti sogniamo una vacanza all’insegna del relax, sdraiati su spiagge paradisiache o a rinfrescarci in acque cristalline. E in Sardegna possiamo avere tutto questo ma non solo.

C’è anche chi preferisce una vacanza un po’ più “movimentata” e ricca di adrenalina, magari praticando sport che facciano divertire e provare quel brivido che tanto piace agli avventurosi. Se vuoi fare surf, che tu sia un principiante o un esperto, ecco le spiagge migliori della Sardegna dove verrai accontentato.

Le spiagge della Sardegna dove fare surf

Ci sono alcune spiagge in Sardegna con vento favorevole per praticare surf. Le onde sono veloci e possono arrivare anche fino a quattro metri di altezza. Un buon esempio di questo si verifica a Capo Mannu, all’estremità settentrionale della penisola del Sinis.

Da Buggerru a Funtanamare, invece, la costa occidentale è perfetta per i surfisti più esperti, che non temono le onde del mare impetuose e i fondali rocciosi. Ma ancora ci sono il Poetto a Cagliari, Quartu Sant’Elena e Chia. Poi le spiagge di Porto Botte, di Teulada e Porto Pino.

Al nord, invce, sul versante occidentale, Porto Ferro, con punta estrema della Riviera del Corallo, è sicuramente un posto da considerare. E poi al centro, Santa Teresa Gallura, in particolare Capo Testa e Rena Majore sono adatti un po’ a tutti. Sul versante orientale c’è invece Porto Pollo. Queste sono tutte aree attrezzate famose e sicure, con vento costante e protezione offerta dalla baia.

Qui oltre al surf si potranno anche praticare kitesurf e windsurf, addirittura durante quasi tutto l’anno. Ecco perché anche facendo una semplice passeggiata su queste spiagge, ti renderai conto di come gli amanti di questi sport siano qui praticamente sempre. Ma c’è un ultimo posto da considerare: nel golfo dell’Asinara ci sono anche Costa Paradiso, la spiaggia di Platamona e, soprattutto, Stintino.

Qui è possibile praticare anche la vela. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta ma ciò che è certo è che essendo spiagge molto “aperte” ed esposte al vento, rappresentano una palestra a cielo aperto per iniziare a praticare questi sport, oppure per poter sfogare la propria voglia di divertirsi quando ormai si ha già un po’ di esperienza.