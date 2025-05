L’Isola dei Famosi, allarme rosso! L’ultimo ‘salto nel vuoto’

L’Isola dei Famosi preoccupa, concedendo al programma l’ultima chance: l’unica soluzione rimasta.

Un reality show partito con le migliori intenzioni. Una nuova conduttrice che gode di grande stima da parte dei capi, la figura di Simona Ventura quale elemento ‘sorpresa’ infine un cast eterogeneo, in grado di mostrare le più diverse sfaccettature. Finalmente l’anno del riscatto, risollevarsi dal flop della scorsa volta.

Tuttavia non sta procedendo come sperato. Ottimo il debutto – in proporzione al contesto e alle circostanze – ma, fino ad oggi, il calo è evidente. Dal 18% al 13% di share circa, un campanello d’allarme. Forse un format superato, oltre ai numerosi ritiri annunciati ai quali si è aggiunta Carly Tommasini per motivi di salute.

Intanto l’arrivo di tre naufraghi, dopo i posti lasciati vacanti: Jasmin Salvati, Jey Lillo e Ahlam El Brinis. Rinfoltire il gruppo basterà perché si riaccenda l’interesse dei telespettatori? Ad ogni modo, l’incubo della chiusura anticipata aleggia, dunque l’ultimo tentativo salva-ascolti. Ma non è così semplice.

L’Isola dei Famosi, la fine è vicina: scelta inevitabile

Sarebbe dovuta essere l’edizione del rilancio invece l’ennesimo flop. Gli ingredienti ci sono tutti nonostante la buona volontà di Veronica Gentili. Assenti quel pizzico di innovazione intrecciato a una struttura ben solida capace di attraversare le turbolenze televisive. Infine la mancata resistenza da parte di alcuni naufraghi.

Un mix di elementi che nuocciono al surviving game. A questo punto non vi sono alternative: anziché proseguire sulla scia della lunga maratona fino a tarda notte, sforando le due ore e mezza di spettacolo, la conduttrice preferisce accorciare la durata delle puntate, terminando un’ora prima.

Una decisione comprensibile, dettata da forti lamentele da parte del pubblico, ma allo stesso tempo un grave rischio che potrebbe sancire la fine di un’era. Tagliare significherebbe rinunciare a momenti clou de L’Isola dei Famosi, magari lasciati per la seconda parte. Meno clip e contenuti ridotti, sarà ancora più faticoso.

Dinanzi a questa situazione, ardua l’impresa di risollevare lo share sebbene sia una scelta sorretta dalla necessità di alleggerire la serata da una continuità narrativa ritenuta superflua. Probabilmente, al contrario, lo sforzo verrà apprezzato, chi può dirlo. Naturalmente cruciali le prossime settimane.

Nel frattempo ci si chiede se sia ancora un programma adatto all’epoca attuale. Com’è ormai evidente, il pubblico è cambiato perciò si richiedono nuove dinamiche e linguaggi che si discostino dal passato. Non è sufficiente il cambio di orario, risulta indispensabile riscrivere il programma dalle sue fondamenta.