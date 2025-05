Oggetti inutili che occupano spazio e ti rubano energia (eliminali oggi) – ViaggiNews.com

Ci sono alcuni oggetti che non sono amici dell’energia positiva. Questi andrebbero eliminati da casa, per far spazio alla positività.

La casa è il nostro rifugio. È importante, quindi, che la positività sia presente per il nostro benessere mentale e fisico. Ci sono oggetti che emanano energia positiva e altri che sarebbe meglio lasciare andare. Potrebbe capitare, ad esempio, di avere una casa disordinata e piena di oggetti inutili, che non usiamo, vecchi o rotti.

Questo ci fa sentire più stanchi mentalmente, oltre che meno concentrati. Accumulare oggetti – per abitudine o perché non sappiamo gettarli o darli via quando è necessario – è un carico mentale non indifferente. Liberarsi del superfluo permette di mantenere ordine e creare spazio sia fisico che mentale, sbloccando il flusso dell’energia positiva. Scopriamo insieme quali sono gli oggetti inutili che occupano spazio e ti rubano energia.

Oggetti da non tenere in casa che emanano energia negativa: gli oggetti negativi da eliminare

Ci sono oggetti da non tenere in casa, che emanano energia negativa. Questo accade anche se non ce ne rendiamo conto. Occorre, quindi, eliminarli per fare spazio al nuovo e al positivo. Ecco alcuni degli oggetti negativi da eliminare senza pensarci due volte.

Oggetti rotti o che non usi: come detto, per prima cosa occorre liberarsi dagli oggetti non funzionanti o che non usi, perché bloccano l’energia positiva. Il consiglio è, quindi, quello di ripararli, donarli o gettarli via il prima possibile. Regali di persone con cui abbiamo chiuso i rapporti: quando li vediamo, inconsciamente pensiamo alle emozioni del passato. Se si tratta di relazioni dolorose o tossiche, sarebbe meglio non vederli più. Oggetti di altre persone che non amiamo: se si tratta di oggetti di altre persone, non siamo obbligati a tenerli se non li amiamo particolarmente. Se ci appesantiscono mentalmente, è meglio darli via e conservare solo quello che ha dei significati positivi. Candele consumate o fiori secchi: simboleggiano qualcosa che è finito, la cui energia non è certamente positiva. Vestiti vecchi, rotti o che ricordano momenti tristi: tenerli chiusi in un armadio non ha senso, soprattutto se non li indossiamo, sono vecchi o rotti o ci ricordano emozioni negative.

Eliminare questi oggetti vuol dire alleggerire la nostra mente. Ogni oggetto ha una sua energia e bisogna tenerne conto per il nostro benessere mentale. Per lo stesso motivo, infine, occorre pensare alla pulizia regolarmente eliminando sporco e polvere e sfruttare al meglio la luce naturale, per non incorrere in un ambiente cupo che dia un senso di oppressione.