Mediaset cambia programmazione all’ultimo minuto: chi si salva

Novità per i palinsesti Mediaset, stravolti improvvisamente: chi sopravvive a questo tsunami televisivo.

L’azienda di Berlusconi non si smentisce mai. Ancora, per l’ennesima volta, mette mano alla programmazione capovolgendo tutti i piani. Ormai i telespettatori sono abituati, attendendo inermi. Tra cambiamenti e decisioni strategiche, Mediaset ha sfoggiato la propria artiglieria pesante, come si suole dire.

Fiction e soap tra le più colpite – si rammentino, per esempio, quei rinvii interminabili de Il Turco con Can Yaman, addirittura portando l’attore stesso all’esasperazione. Ebbene, anche a breve potrebbe presentarsi una situazione simile, creando non pochi disagi.

Qualcuno ne rimarrà scontento, altrettanti gioiranno poiché segue, contestualmente, una buona notizia. Numerosissimi fan non vedranno l’ora a discapito di alcuni. Intanto si è in fase di preparazione affinché si faccia fronte alle esigenze sopraggiunte, adattandosi alla realtà. Cosa accadrà prossimamente.

Mediaset, cambio programmazione: la soap resiste

È giunto il tempo di ridefinire il proprio palinsesto in vista dell’estate. Ugualmente ricco di contenuti, fungerà da transizione verso il mese di settembre. Nel frattempo, preferibile rimanere ancorati al presente in quanto il cambiamento è imminente, sotto i nostri occhi. Consuete le vicende di queste ultime ore.

Appena si avvicinano giornate speciali, il mood cambia. Il 2 giugno bussa alle porte e, temendo un calo di audience, meglio correre ai ripari. Infatti ‘salta’ Tradimento e si salva Beautiful prevedendo una puntata estesa, di circa un’ora, della soap americana.

Dunque, lunedì prossimo, parrebbe così organizzato il palinsesto – salvo ulteriori variazioni del momento:

dalle 13.45, Beautiful;

dalle 14.45, il daytime de L’Isola dei Famosi;

dalle 15.00 circa, The Family.

Gli orari sono indicativi ma, comunque, dovrebbe essere confermata la suddetta scaletta. Dal 3 giugno si tornerà alla normalità tuttavia, come affermato dal sito Blasting News, gli appassionati di The Family 2 potranno godere di puntate extralarge su Canale 5, dalle 16 alle 17 – Aslan e Devin verso l’atteso finale.

Quindi, Mediaset predilige le storie passionali, dai colpi di scena e risvolti intricati. Per quanto concerne Tradimento, niente paura: difatti si è già accennato al suo ritorno, fissato a martedì, con episodi inediti. Si preannuncia una trama scoppiettante in cui si scatenerà una ‘guerra’ tra Guzide e la giovane Ipek.

Nel bel mezzo di questa faida, Sezai che si ritrova la compagna da una parte e la figlia dall’altra – soprattutto quest’ultima desta molta preoccupazione, giungendo a una drastica decisione pur di liberare il padre dalla sua presenza. Tirando le somme, Mediaset è sempre sul pezzo, accontentando il pubblico in ogni modo.