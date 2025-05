Questa delizia non puoi assolutamente perdertela se vai in vacanza in Trentino: dove trovarla – viagginews.com

Il Trentino è un luogo magico per i suoi paesaggi e la sua atmosfera, ma anche il cibo è imperdibile: se ci vai in vacanza non mancare di assaggiare questa specialità, ecco dove trovarla.

Tra mare, montagna e città d’arte, tanti italiani si prepara ad affrontare quest’estate 2025 con la valigia in mano: i viaggi, nei mesi più caldi, sono sempre i più gettonati e grazie a ferie e chiusure delle scuole, molte famiglie riescono a spostarsi più facilmente, per qualche giorno di relax e divertimento.

Se, da un lato, le mete marittime sono piuttosto scelte, lo stesso si può dire anche di quelle di montagna: il Trentino è una regione da visitare almeno una volta nella vita. Una vacanza fatta a ritmo lento, immersi in boschi, vallate, fiumi e laghetti alpini, godendo pienamente i paesaggi, la cultura e la tradizione del posto, pienamente nel cuore delle Alpi italiane.

Nel caso siate pronti ad andare in Trentino, oltre a preparare un itinerario di viaggio (in questo senso, il sito VisitTrentino può essere davvero utile) fate attenzione anche a non perdere nessuna delle specialità della cucina locale: ad esempio, c’è una delizia che non va assolutamente persa, e che soddisferà il palato sia di grandi che piccini!

Dove trovare la delizia del Trentino: i buonissimi bomboloni

Con i social, è ormai davvero molto più facile avere informazioni sui posti nel mondo, soprattutto in prossimità di un viaggio; grazie al blog di TikTok @vologratis, possiamo avere un consiglio su dove mangiare dei buonissimi e bellissimi bomboloni trentini, noti anche come krapfen.

Il rifugio in questione si trova a 2300 metri di altezza nel gruppo del Sassolungo, tra le Dolomiti in Val Gardena e Val di Fassa; il rifugio è raggiungibile da Campitello di Fassa con la funivia Col Rodella, e poi proseguendo a piedi per una passeggiata di circa 15 minuti. Il rifugio si chiama Friedrich August ed il consiglio del tiktoker è di andarci prima delle 10:30, fascia oraria entro la quale si può gustare una meravigliosa colazione con vista sulle Dolomiti!

Una soluzione che in tanti apprezzeranno, e che ci permette (dopo mesi intensi di lavoro fra traffico, ufficio e via dicendo) di ritornare per un momento a contatto con la natura, immersi in ritmi meno frenetici e decisamente più a portata d’uomo. Il Trentino resta comunque un posto ricco di meraviglie, anche in termini di ristoranti e rifugi: vale davvero la pena visitarlo!