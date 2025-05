La prossima volta che prendi un aereo attenzione alle cinture di sicurezza: se commetti questo errore paghi una bella multa – viagginews.com

Quale errore non commettere con le cinture di sicurezza di un aereo: fai attenzione, perché può costarti davvero carissimo.

Dopo mesi e mesi di lavoro, oppure di studio, sono tantissime le persone che, durante i mesi estivi, decidono di prendersi una vacanza: sono diverse le mete gettonate nel nostro paese, ma dati anche i diversi giorni a disposizione, in molti puntano direttamente ad esplorare l’estero.

In ogni caso, a prescindere dalla località (fatte salve le zone vicine alla nostra dimora) il mezzo di trasporto più utilizzato è l’aeroplano; con le varie compagnie low cost che si sono imposte negli ultimi anni, i biglietti per viaggi all’estero in aereo sono sempre più accessibili, un fattore che sicuramente invoglia anche a spostarsi all’estero.

Quando viaggiamo in aereo sono tante le accortezze a cui dobbiamo fare attenzione: dagli oggetti non ammessi a bordo a dimensione e contenuto dei bagagli, fino ad arrivare alle regole per il check-in e altri passaggi “tecnici”.

Salendo a bordo, ci sentiamo finalmente rilassati, sicuri di non dover più prestare attenzione a nulla: eppure, commettiamo un grande errore, specialmente se non pensiamo alla situazione delle cinture di sicurezza. C’è infatti una multa davvero salatissima per chi fa questa particolare cosa: se stai per partire, fai davvero molta attenzione.

Aereo e cinture di sicurezza, l’errore da non commettere per evitare una multa salatissima

Una nuova regola in merito ai viaggi pone oggi ancora più attenzione alle cinture di sicurezza. Come ricorda anche il sito supereva.it, in Turchia è stata ora introdotta una nuova normativa che prevede una multa di quasi 60 euro per tutti quei passeggeri che, una volta atterrato l’aereo, si slacciano la cintura di sicurezza e/o si alzano dal posto loro assegnato.

Bisogna quindi stare molto attenti se si viaggia in Turchia, ed attendere che l’aereo abbia raggiunto la posizione di parcheggio al terminal prima di sentirci completamente arrivati. Questo provvedimento nasce per via del comportamento spesso scorretto di vari passeggeri, che nonostante le indicazioni si alzano dal loro posto non appena l’aereo tocca terra, non calcolando però che la manovra di atterraggio si conclude solamente nel momento in cui il veicolo si ferma al terminal.

Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa tedesca DPA, le compagnie aeree hanno ora l’obbligo di rimanere seduti fino alla fine, e che ogni infrazione di tale obbligo verrà segnalata alle autorità competenti, e punita con le sanzioni previste.