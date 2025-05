Il ristorante “non turistico” con una terrazza sospesa nel cielo è la meta top di quest’estate – viagginews.com

In uno dei posti più belli del mondo c’è un ristorante “non turistico” con una terrazza sospesa nel cielo: meta assolutamente imperdibile per chiunque.

Anche grazie all’arrivo di sempre più programmi dedicati alla cucina, c’è grande interesse nelle attività intorno alla ristorazione, soprattutto su cosa succede realmente durante la preparazione dei piatti, oppure in merito ai retroscena relativi ai servizi effettuati dai vari locali.

Senza dubbio, con l’arrivo dell’estate e con i vari viaggi effettuati per le ferie, molti ristoranti saranno chiamati ad un lavoro (ma anche a un guadagno) extra; quando ci spostiamo in vacanza, il settore della ristorazione è uno di quelli a cui guardiamo con più attenzione.

Ma siete mai stati in un ristorante “non turistico”, fornito di una terrazza sospesa nel cielo? Tra l’altro, si trova proprio in Italia, in uno dei luoghi più belli e famosi in tutto il mondo del nostro paese: la Costiera Amalfitana. Un luogo davvero magico, che si candida subito a diventare la meta top per questa estate, tutte le informazioni a riguardo.

L’osteria non turistica della Costiera Amalfitana: pasto buonissimo con vista mozzafiato

I dettagli su questo particolare ristorante non turistico arrivano direttamente dall’account TikTok Campaniafoodandblog, sempre impegnato (come si intuisce anche dal nome) a fare informazioni sul mondo enogastronomico della regione. Proprio ad Amalfi, perla della Costiera Amalfitana, è presente l’Osteria Rispoli, che offre ai suoi ospiti un’esperienza davvero incredibile.

Sedendosi ai tavoli di questa osteria, come riportato anche dal blog di TikTok, si possono gustare piatti veraci e buonissimi, nel pieno della tradizione campana e con l’utilizzo diTmaterie prime di assoluta qualità. Tutto questo, accomodandosi magari nella splendida terrazza panoramica sospesa nel cielo, vera e propria perla del locale.

L’Osteria Rispoli è aperta dal 1947 ed offre, come riportato dal blogger nel video, un pasto ricchissimo e di prima qualità; non mancano piatti tipici della tradizione campana, come gli gnocchi alla sorrentina e la caprese, ma anche tante altre gustosità tra primi, secondi, contorni, antipasti e anche dolci.

Questo ristorante non turistico si trova a 5 minuti da Amalfi, lontano dal caos che spesso possiamo incontrare in città, specialmente nel periodo estivo; una soluzione davvero ottimale per godere di un pasto buonissimo, molto ricco e davanti ad un paesaggio da mozzare il fiato. Decisamente un’ottima soluzione su cui ripiegare, dopo aver visitato le meraviglie naturali e culturali di Amalfi: meta davvero top per questa estate!