Compra casa a basso costo, segna la data del 16 giugno e realizza un sogno

Puoi comprare casa a basso costo, ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato. Come fare? Con le aste INAIL.

Se non avete mai pensato di partecipare ad un’asta per acquistare un immobile questo è il momento di allargare i propri orizzonti. A brevissimo ci saranno le aste INAIL con tutti i lotti e le case in vendita a prezzi molto vantaggiosi. Ben 119 immobili commerciali o residenziali che sono rientrati nella disponibilità dell’ente e possono essere comprati dai cittadini.

I costi al metro quadro degli immobili in Italia variano notevolmente in base alla città e in alcuni casi sono molto alti, oltre i 4 mila euro. Significa dover spendere grosse cifre per avere una casa di proprietà e accollarsi un mutuo dalla rata onerosa.

Con i tassi odierni anche una somma come 200 mila euro può risultare eccessiva per una coppia con stipendi medio bassi considerando poi le altre spese legate all’acquisto dell’immobile. Per non parlare dell’eventuale necessità di fare dei lavori per poter andare a vivere nella casa dei sogni. Chi ha l’esigenza di limitare il più possibile la spesa può approfittare delle aste INAIL.

Guida alle aste INAIL per comprare casa a basso costo

I cittadini possono partecipare alle aste INAIL dal 16 al 27 giugno seguendo una particolare procedura di vendita e acquisto dei beni. L’asta prevede due fasi, l’asta principale senza incanto e l’asta residuale se necessaria. Durante la prima fase si presenteranno delle offerte segrete cartacee, digitali o cartacee digitalizzate e si depositeranno presso un Notaio Banditore o Notaio Periferico (i nomi dei professionisti si trovano in un elenco sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato).

Ci sarà un prezzo base stabilito da cui partire per fare l’offerta. Una volta conclusa la prima fase il lotto sarà assegnato a chi ha presentato l’offerta maggiore. Dovessero esserci offerte di pari importo si procederà con l’asta di incanto con offerte a voce e rilanci minimi di 2 mila euro. Se nessuno dovesse avanzare un’offerta il lotto sarà assegnato in base all’ordine di arrivo della prima offerta.

I lotti non assegnati nella fase principale verranno nuovamente messi all’asta nella seconda fase. La procedura è la stessa, si depositano offerte segrete e vince l’offerta più alta. Con un prezzo base del lotto sotto i 30 mila euro il rilancio minimo concesso è di 100 euro. Le Regioni in cui si trovano gli immobili all’asta sono la Campania, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Toscana e il Veneto. L’elenco completo delle unità si trova sul sito notariato.it.