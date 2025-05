Hai paura del ragno violino? Scaccialo via con questa pianta che puoi mettere in casa – viagginews.com

Uno dei ragni più comuni e spaventosi che si possono incontrare in casa è il ragno violino. Ecco come tenerlo lontano con una pianta.

Il ragno violino è una delle specie di ragni con veleno che possono entrare in casa e che generano non poca preoccupazione. Infatti, nei soggetti più sensibili, il morso di questa specie può essere persino letale. Per questo diventa fondamentale saperlo riconoscere, sapere dove si nasconde e soprattutto come tenerlo lontano.

Infatti, non c’è bisogno di usare un insetticida o un repellente chimico o inquinante. È sufficiente posizionare in casa una pianta che riuscirà a tenere lontano questo aracnide spaventoso in maniera naturale ed economica. Ecco di quale si tratta.

La pianta da posizionare in casa che tiene lontano il ragno violino

Il ragno violino è un ragno di piccole dimensioni (massimo 9 mm di corpo e 4-5 cm con le zampe), di colore marrone chiaro e con una macchia che ricorda la forma di un violino (da questa prende il suo nome). A differenza di altre specie di ragni, possiede solo 6 occhi (e non 8) disposti in file di 3 e ha zampe allungate e sottili. Si nasconde nelle piccole fessure, dietro ai battiscopa, agli infissi, ai mobili, ai quadri, dietro scatoloni e materiale accatastato.

Per questo motivo, per prevenirne la presenza si consiglia di sigillare bene anche le più piccole fessure e di non lasciare materiale, come tessuto, in giro per casa, perché se ne cibano. Oltre che in questi posti, il ragno violino si nasconde anche dietro ai vasi. Per questo può essere opportuno prendere in considerazione l’idea di posizionare in casa una pianta che tiene lontano questo aracnide.

Si tratta della lavanda che ha un odore sgradevole per loro e che neanche gli insetticida o i repellenti più costosi riescono a replicare. Questa sprigiona un aroma naturale e non artificiale ed inquinante come invece potrebbe essere quello degli insetticida commerciali. L’aroma dolce della lavanda, in particolare, respinge il ragno violino perché ha un effetto deterrente sul loro sistema olfattivo.

Quindi posizionare una pianta di lavanda può essere una buona idea per tenere lontano il ragno violino, così si potrà girare per casa senza ansia e apprensione. Non solo ma questa pianta, dall’odore gradevole per noi essere umani, renderà anche l’ambiente più profumato e bello da vedere.