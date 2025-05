Esperienze e posti incredibili: a Dorgali vivi una vacanza all’insegna del divertimento e della bellezza – viagginews.com

Dorgali è il posto ideale per passare una vacanza all’insegna del divertimento e della bellezza. Ecco cosa fare in questa meraviglia della Sardegna.

La Sardegna è una regione spettacolare, molto scelta per trascorrere delle piacevoli vacanze estive. In effetti qui si trovano alcune delle spiagge più belle d’Italia con acque cristalline e ci sono anche località mondane, frequentate da vip e da persone di tutto il mondo.

Anche chi ama fare esperienze indimenticabili in posti incredibili dovrebbe prenotare una vacanza in Sardegna e può optare per la bellissima città di Dorgali. Ecco cosa fare e vedere qui.

Cosa fare e vedere a Dorgali in Sardegna

In provincia di Nuoro si trova il bellissimo paese di Dorgali. Situato a 400 m sul livello del mare, il territorio intorno a questo borgo è di mirabile bellezza e qui si possono fare esperienze in posti incredibili, che sembrano usciti da un film di fantascienza.

Il centro storico del paese è un vero gioiello ricco di botteghe di maestri del gioiello, del cuoio, della ceramica e del coltello. Alcuni esemplari, molto antichi, sono custoditi presso il Parco Museo S’Abba Frisca. Una visita a questo museo è d’obbligo per conoscere le tradizioni del posto. Non solo ma si può visitare anche il sito archeologico di Tiscali, situato tra il Supramonte di Dorgali e quello di Oliena.

Qui si trovano resti di capanne, probabilmente di epoca nuragica e romana. Nel centro storico si trovano anche tanti locali caratteristici come trattorie, ristoranti e bar, in cui apprezzare la cucina tipica e anche il buon vino. Ma vicino il paese sono tante le scoperte che si possono fare. Da Nuoro, procedendo lungo la s.s. 125 direzione Orosei, si può trovare la Grotta di Ispinigoli, una delle formazioni calcaree più importanti del territorio. Al suo interno si trova una stalagmite di circa 38 m, la seconda più grande al mondo.

Vicino è anche il villaggio nuragico di Serra ‘e Orrios, caratterizzato da capanne a base circolare collegate da stradine. Ancora, il lago Cedrino, che si può raggiungere percorrendo la provinciale che dalla superstrada per Olbia e Nuoro porta a Dorgali e Cala Gonone. Il lago si trova in un canyon basaltico, chiuso da ripide pareti ricche di vegetazione. Il bacino si può percorrere in tutta la sua lunghezza facendo dei tour in battello o kayak, per apprezzare tutta la bellezza del territorio circostante.

Infine, nel territorio di Dorgali ci sono tante spiagge bellissime come Cala Fuili, Cala Luna, Cala Cartoe e Osala. Insomma è un paese che ha davvero tanto da fare e vedere, meta perfetta per le vacanze estive.