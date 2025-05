Nessuno vuole farli ma ci ricrederemo: entro 10 anni questi lavori saranno i più pagati

Ci sono mestieri che nessuno, ad oggi, vuole fare ma presto ci ricrederemo: tempo 10 anni e saranno le professioni più richieste e più pagate.

Un vecchio proverbio recita che colui che non ha voluto quando poteva, non potrà quando vorrà. In economia questa regola vale più che mai. Quante volte ci siamo pentiti di non aver fatto quell’investimento che oggi ci avrebbe reso ricchi? Dunque mai lasciarsi scappare un buon affare.

E questo vale non solo quando parliamo di investimenti ma anche quando si tratta di offerte di lavoro. Ci sono mestieri che oggi nessuno vuole fare: alcuni sembrano troppo faticosi mentre altri sembrano troppo umili e altri ancora, infine, vengono rifiutati in quanto ritenuti troppo strani.

Ma non si tiene mai in considerazione un fattore: il cambiamento! Il mondo del lavoro sta già cambiando ma da qui a 10 anni sarà completamente diverso da quello che è oggi. Pertanto alcune professioni che oggi in molti disprezzano saranno le più richieste e le più pagate e alcune che oggi potrebbero sembrare assurde diventeranno la normalità.

Questi lavori “strani” in futuro saranno i più richiesti e pagati

Un tempo il sogno di ogni genitore era che il proprio figlio o la propria figlia facessero il medico o l’avvocato o l’ingegnere. Ma il mondo del lavoro è in continuo cambiamento e le professioni più pagate, da qui a 10 anni, saranno altre che oggi ci sembrano stranissime.

In base ad una ricerca svolta dalla tech company Fiscozen è emerso che stanno sorgendo nuove professioni assolutamente innovative e che, a molti, potrebbero sembrare addirittura assurde. Ma queste nuove figure emergenti, negli anni che ci attendono, saranno sempre più richieste. Qualche esempio? Nei prossimi anni andrà per la maggiore il fornitore di alibi: il “bugiardo professionista” in grado di creare alibi perfetti con il datore di lavoro in caso di assenze ingiustificate o con il partner in caso di tradimenti.

Super richiesta anche la figura dell’assaggiatore di cibo per cani e quella dell’annusatore di prosciutti negli stabilimenti in modo da valutare la stagionatura. Ma non è ancora finita perché ci sarà una crescente domanda di guardiani di isole deserte, di dormitori professionisti per testare i materassi di lusso e di colombista ai matrimoni, cioè il professionista in grado di addestrare le colombe ad uscire dalla gabbia nel modo giusto secondo il volere degli sposi.

I più tradizionalisti potranno sempre ripiegare sull’Intelligenza artificiale: infatti sarà forte la domanda di persone in grado di addestrare gli algoritmi e serviranno poi anche coloro capaci di valutarne l’impatto etico e sociale. I più “audaci”, invece, potranno proporsi come fidanzati o fidanzate virtuali: del resto la dimensione virtuale prenderà sempre più il sopravvento ma questo, forse, lo stiamo già vivendo oggi.