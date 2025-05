Nella mia famiglia tutti adorano il miele, ma non l’ho mai dato ai miei bambini: ecco quali sono i rischi – viagginews.com

Il miele è un grande alleato della salute, ma non deve essere assolutamente dato ai più piccoli. Le conseguenze possono essere addirittura fatali.

Il miele è un alimento sano e amato da tantissime persone. C’è chi lo usa al posto dello zucchero, chi lo spalma sul pane e chi lo aggiunge a golose ricette. Ha tanti effetti positivi perché possiede proprietà antibatteriche, emollienti e antiossidanti. È utile per far passare più velocemente il mal di gola e per alleviare i disturbi digestivi. Inoltre, supporta anche la salute del sistema immunitario.

Nonostante ciò, bisogna fare molta attenzione ai più piccoli. Gli esperti sconsigliano di somministrarlo al di sotto di una certa età perché potrebbe avere gravissime conseguenze sui bambini.

Niente miele per i più piccoli, i rischi che non ti aspetti: ecco che cosa dicono gli esperti

L’alimentazione dei bambini va curata con estrema attenzione. Prima di somministrare qualsiasi cibo, è fondamentale parlarne con la pediatra di fiducia, soprattutto se si tratta di ingredienti particolari come il miele. I genitori ignari, per esempio, potrebbero aggiungerlo al latte caldo in presenza di un mal di gola. In realtà, questa azione può rivelarsi molto pericolosa.

Le cause sono da ricercare nella sua produzione. Sono le api che se ne occupano. Volando di fiore in fiore, durante la raccolta del nettare, potrebbero entrare in contatto con le spore del ‘Clostridium botulinum’ e contaminare il miele. Questo agente, in determinate condizioni, può dare vita a una tossina pericolosissima per i più piccoli.

I bambini sotto i 12 mesi non sono ancora in possesso di un sistema immunitario atto a contrastarla. Di conseguenza, potrebbero contrarre il temutissimo botulino infantile. Ciò, ovviamente, non accade sempre. È un evento poco comune, ma è assolutamente necessario evitare qualsiasi rischio. La malattia in questione, infatti, se non trattata in tempo, può rivelarsi fatale.

Il quadro clinico può essere caratterizzato da sintomi molto diversi tra loro. Quasi sempre, è presente la stitichezza seguita dalla paralisi flaccida simnmetrica. Vi può essere la perdita di controllo della testa, una diminuizione dei movimenti degli occhi, la difficoltà a ingoiare il cibo e a muoversi. Questi disturbi tendono a progredire con il passare delle ore, fino a trasformarsi in una vera e propria emergenza medica.

Il consiglio è quello di rivolgersi immediatamente al pronto soccorso, pure in caso di un semplice sospetto. Non bisogna dimenticare che dosi minime di miele non sono esenti dal botulino. Quindi, non va neanche spalmano sul ciuccio per renderlo più gradevole al palato dei neonati.