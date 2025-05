Arreda casa con i colori: in estate questi sono quelli di tendenza

Colori, tanti colori per portare la bellezza dell’estate in casa. Niente più grigio e e tonalità spente, bisogna rinnovare gli ambienti.

Il colore è uno degli aspetti più importanti quando si sceglie l’arredamento di casa. Tonalità, personalità, emozioni sono strettamente connesse e sottolineano quanto sia fondamentale usare l’armocromia negli ambienti. Ogni stagione ha una palette di nuance associata. Colori scuri, caldi e morbidi per l’autunno, toni scuri brillanti e freddi per l’inverno e colori chiari, caldi e luminosi in primavera. E in estate?

L’estate 2025 si caratterizza per tonalità fredde, delicate e polverose, Si possono distinguere tre sottocategorie ossia l’estate cool con nuance fredde e intense come il fucsia, il viola, il rosa antico, il blu navy e il grigio perla, soft con colori freddi e tenui come celeste, lilla, rosa cipria, tortora e beige e, infine, l’estate absolute con toni freddi e brillanti come argento, bianco, blu cielo, verde acqua.

Quale sentite più vostra ma soprattutto quale categoria scegliere per l’arredamento della propria casa? Prima di prendere una decisione dovete decidere dove inserire i colori estivi. Volete pitturare una parete, cambiare il divano oppure semplicemente aggiungere complementi d’arredo che rimandano alla stagione estiva?

I colori da inserire nell’arredamento per portare l’estate in casa

Le tendenze 2025 per la casa si concentrano sulle nuance del giallo che variano dall’arancione al mattone. Tra le tonalità più in voga il color senape, mostarda, curcuma, ocra, giallo solidago. Trasmettono energia e vitalità e fanno entrare sole e luce in casa, proprio quello che ci vuole dopo un grigio e freddo inverno e una primavera che non ha regalato molte belle giornate.

Le sfumature del giallo illuminano gli spazi e aggiungono un tocco esotico e moderno agli ambienti. Si devono utilizzare su elementi decorativi come cuscini, lampade, vasi, quadri. Perfette se abbinate all’ottanio, al blu petrolio, al verde scuro e all’antracite e ai legni chiari, caldi e naturali. In alternativa sono di tendenza tonalità sofisticate come il borgogna, il bordeaux e l’amarena, colori della passione e della raffinatezza.

Molto usate anche le nuance violacee e blu per dare maggiore profondità agli ambienti. Sono da abbinare al bianco, crema o grigio chiaro. Proprio il viola rappresenta un colore con cui osare nell’estate 2025 soprattutto con le sfumature più vicine al blu del mare oppure ad un delicato lilla. Tutto dipenderà dall’effetto che desiderate ottenere nella stanza. Concludiamo con il verde acqua, quale colore più vicino all’estate? Fresco, luminoso, delicato, perfetto per spazi in cui rilassarsi e ritrovare il benessere. Si abbina al bianco, al beige e ad altre tonalità pastello.