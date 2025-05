Ti sei scottata prendendo il sole? Ecco il rimedio naturale per alleviare il rossore. – (viagginews.com)

Trovarsi delle scottature dopo essere stati al sole può rivelarsi molto fastidioso. Con questo rimedio però starai subito meglio.

I pomeriggi assolati di fine maggio invitano a stare all’aperto o a fare una passeggiata per godersi le ultime giornate miti prima dell’estate. Peccato che soprattutto nel primo pomeriggio i raggi del sole siano già abbastanza forti per provocare delle scottature se non si fa attenzione. Il che significa ritrovarsi con la pelle arrossata e dolorante per giorni, oltre al disagio.

Quando succede la prima cosa da fare è cercare di raffreddare la zona per attenuare la sensazione di bruciore e ridurre l’arrossamento. Per questo torna utile dell’acqua fredda, evitando di usare il ghiaccio che potrebbe provocare uno shock termico, soprattutto se la scottatura è estesa. Dopodiché per velocizzare la guarigione molti corrono in farmacia per procurarsi un lenitivo.

Volendo però esiste un rimedio naturale in grado di trattare le scottature più efficace di molti prodotti e che per di più viene a buon mercato. Basta fare un salto al supermercato per procurarsi l’ingrediente fondamentale, che andrà applicato sulla zona scottata per qualche giorno.

Il rimedio casalingo per le scottature

Se dopo una giornata in piscina o in montagna ci si ritrova con la pelle scottata sulle braccia o sul viso il segreto per avere un po’ di sollievo si trova nel frigo. Il toccasana per la cute rovinata dal sole infatti consiste in un po’ di yogurt bianco al naturale. In questo periodo non sono pochi a farne scorta per una colazione leggera o per usarlo come spuntino.

Per alleviare il bruciore e il prurito basta prendere un po’ di yogurt con il cucchiaino e applicarlo sulla pelle arrossata. A questo punto basterà massaggiare delicatamente con le dita in modo da distribuirlo bene sulla scottatura e far sì che la pelle lo assorba. Dopo poco si dovrebbe già sentire un po’ di sollievo e una sensazione di fresco che andrà a coprire il bruciore.

Questo rimedio si rivela particolarmente efficace quando la scottatura si presenta sulla pancia o sulle gambe. Per pulire bene la cute irritata dal sole conviene fare una doccia veloce prima di applicare lo yogurt, in modo che non faccia ristagnare residui di sporco. Dopo averlo spalmato nei giorni dopo si può controllare la guarigione osservando se la pelle inizia a schiarirsi.

Naturalmente lo yogurt funziona bene finché parliamo di casi leggeri. In caso la scottatura presenti delle bolle conviene invece rivolgersi a un medico perché significa che ci troviamo di fronte a un’ustione più grave.