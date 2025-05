Si potrà davvero viaggiare in piedi in aereo? Finalmente arriva la risposta: nessuno ci aveva pensato – viagginews.com

Negli ultimi giorni, non si è fatto altro che parlare della possibilità di viaggiare in piedi in aereo. La realtà, tuttavia, è decisamente più complessa del previsto.

I viaggi in aereo, in determinate circostanze, possono arrivare a costare anche diverse centinaia di euro. Tutto dipende da dove si deve andare, dalle eventuali offerte in fase di acquisto e dalle tempistiche con cui ci si prenota. Molte persone, purtroppo, a causa dei costi proibitivi, sono costrette a rinunciare a utilizzare questo mezzo di trasporto.

Negli ultimi giorni, buona parte dei portali web aveva riportato una notizia davvero interessante, che faceva riferimento alla possibilità di viaggiare in piedi in aereo e di risparmiare parecchi soldi. C’è chi ha accolto l’annuncio con gioia e chi, al contrario, è apparso subito scettico. Finalmente, è arrivata la risposta ufficiale.

Viaggiare in piedi in aereo, la verità emerge solo ora: ecco come stanno davvero le cose

L’aereo è uno tra i mezzi di trasporto più comodi e veloci. È la soluzione ideale per le persone che vogliono percorrere enormi distanze in poco tempo. Non sempre, tuttavia, è possibile accedere alle offerte desiderate. Alcuni voli costano un patrimonio e sono completamente inaccessibili per alcune persone. Per questo motivo, quando si è prospettata la possibilità di viaggiare in piedi, a un costo notevolmente ridotto, tanti individui hanno fatto i salti di gioia.

A distanza di alcuni giorni, Ryanair ha preso la parola dicendo che questo progetto non verrà messo in pratica. L’azienda, quindi, non ha alcuna intenzione di implementarlo sui suoi voli, che continueranno a svolgersi come sempre. In rete si trovano alcuni prototipi che mostrano dei sedili imbottiti molto simili alle selle delle biciclette.

Dal punto di vista pratico, sarebbe molto difficile rendere questa opzione fattibile. È sufficiente pensare alla scomodità che ne deriverebbe per far fare un passo indietro alle compagnie aeree. È insostenibile, infatti, trascorrere tante ore in questa posizione. Gambe e schiena ne risentirebbero sicuramente, causando dolori e altri disagi. Per non parlare poi della circolazione.

Bisognerebbe anche testare la possibilità di tenere davvero al sicuro i passeggeri. Per il momento, quindi, pare si sia trattato solo di una notizia senza un fondamento effettivo. Con il passare degli anni, tuttavia, non è da escludere che si possa rivedere il modo di viaggiare, introducendo anche delle alternative diverse. Dopotutto, la tecnologia è sempre in evoluzione e mirata a migliorare il comfort degli utenti.