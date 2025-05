Ho due figli piccoli e non sapevo mai dove portarli al mare: ho trovato queste spiagge e sono davvero perfette per loro

Estate al mare con i bambini significa prima di tutto riuscire a trovare una spiaggia che sia attrezzata ad accogliere i più piccoli. Lungo tutta la penisola, sono tante in questo senso le spiagge family friendly.

Per una famiglia con figli piccoli andare in vacanza al mare significa per prima cosa riuscire a trovare una spiaggia che riesca a rispondere alle esigenze dei più piccoli. Lungo i tantissimi chilometri di costa italiana sono tanti i lidi attrezzati in questo senso e le strutture variano a seconda della regione in cui ci si trova.

La prima cosa da fare quando si cerca una spiaggia che sia amica delle famiglie e soprattutto dei bambini è ricercare la bandiera verde. Nella simbologia che si accosta all’accessibilità delle spiagge -la più famosa è la bandiera blu che rappresenta la balneabilità- la bandiera verde riconosce quelle spiagge che sono adatte per i bambini.

Veri e propri lidi attrezzati a misura di bambino -ma non solo perché fondamentale è anche la profondità delle acqua, la presenza di rocce e così via- ed è importante conoscerle per essere sicuri di avere degli spazi marini e antistanti che siano completamente sicuri per i più piccoli.

Le spiagge bandiere verde del 2025

In Italia si trovano molte spiagge attrezzate per i bambini e la loro presenza varia da regione a regione. Per la precisione, quest’anno sono 150 le spiagge che potranno sventolare bandiera verde. La Calabria si conferma per il 13esimo anno di fila la regione con più spiagge a bandiera verde: in tutto sono 21. Sul podio anche la Sicilia e la Sardegna, rispettivamente con 18 e 16 bandiere verdi.

L’Abruzzo è risultata essere, invece, la regione con la più alta densità: una bandiera verde ogni 11,8 km. Seguono, in questo senso, Emilia-Romagna e Marche. Buone le risposte anche per Campania, Lazio e Toscana.

Nel 2025 la spiaggia a bandiera verde più a Nord si trova a Gorizia, precisamente la spiaggia di Grado, quella più a Sud è quella di Santa Maria del Focallo nel comune di Ispida a Ragusa. Altre spiagge bandiera verde più o meno conosciute si trovano nelle città di Anzio, Agropoli e poi Roseto degli Abruzzi, Maratea, Cirò Marina, Torre Melissa, ma anche Praia a Mare, Palinuro, Rimini e Cattolica, Gallipoli, Alghero, Balestrate e Cefalù.