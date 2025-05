Fare la doccia con l’acqua fredda tutti i giorni è una buona idea? Ecco cosa hanno rivelato gli esperti – viagginews.com

Molte persone usano l’acqua fredda per fare la doccia: ma fanno bene o è meglio evitarlo? La parola agli esperti.

Ora che le temperature iniziano ad alzarsi, cosa c’è di meglio che fare una bella doccia fredda? C’è chi addirittura la fa fredda anche in inverno. Ovviamente non tutti resistono ma c’è chi ce la fa.

Ma è un’abitudine sana o sarebbe meglio evitarlo? Ecco cosa hanno rivelato gli esperti sulla doccia fredda, e cosa succede se la fai ogni giorno.

Fare la doccia con l’acqua fredda: i benefici

Ci sono dei benefici inaspettati nel fare la doccia con l’acqua fredda. Anche se non è comune, perché molte persone non riescono a resistere all’acqua fredda nemmeno in estate, c’è chi riesce, soprattutto durante le belle stagioni.

Secondo gli esperti, fare la doccia con acqua fredda ogni giorno ha diversi benefici: infatti le cellule del corpo saranno costrette a produrre calore, aumentando il metabolismo e quindi aumentando il dispendio energetico, il che porta a ridurre il grasso corporeo.

Secondo uno studio pubblicato dall’Università della California a Los Angeles, tra i principali vantaggi di fare una doccia fredda ci sono:

sistema immunitario rinforzato : questo perché l’impatto con l’acqua fredda stimola le cellule del sangue che combattono le infezioni

: questo perché l’impatto con l’acqua fredda stimola le cellule del sangue che combattono le infezioni migliore circolazione sanguigna e riduzione dell’infiammazione : l’acqua fredda provoca la contrazione dei vasi sanguigni e, quando il corpo torna alla sua temperatura normale, si espande di nuovo, restituendo sangue ossigenato ai tessuti del corpo

: l’acqua fredda provoca la contrazione dei vasi sanguigni e, quando il corpo torna alla sua temperatura normale, si espande di nuovo, restituendo sangue ossigenato ai tessuti del corpo migliora l’umore e riduce l’ansia: secondo gli studi condotti su persone con depressione, è stato riscontrato che fare un bagno con acqua fredda può ridurre i sintomi della depressione.

Però non tutti possono fare la doccia fredda: dovrebbero evitarla le persone con problemi cardiaci, aritmie e ritmi cardiaci anormali. Questo perché l’acqua a questa temperatura colpisce il sistema nervoso simpatico. Quindi, chi ha queste condizioni dovrebbe consultare prima il medico per capire se può fare la doccia con l’acqua fredda o è meglio di no.

Infine, per quanto riguarda il metabolismo, può davvero essere accelerato dal fare una doccia con acqua fredda? Gli esperti concordano che si, è possibile, ma questo è stato osservato in caso di immersione in acqua fredda per almeno 5 minuti e ad una temperatura inferiore a 15 °C. Quindi sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se è possibile perdere grasso corporeo in modo significativo con questa pratica.