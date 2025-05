Prelievi Bancomat, è ufficiale: se superi questa cifra finisci nel registro degli indagati

E’ dura lotta all’uso dei contanti. Addirittura chi preleverà i propri risparmi al di sopra di una certa soglia, finirà nel registro degli indagati.

Finire nel registro degli indagati per aver prelevato dallo sportello automatico niente di più che i propri risparmi. Sembra incredibile ma invece è tutto vero. La notizia è degli ultimi giorni: chi preleverà una somma di contanti che supera un certo limite, potrà essere indagato anche se non ha commesso alcuna azione illegale.

La lotta ai contanti si fa sempre più dura e, siccome, per il momento non si può vietare del tutto l’uso delle banconote per pagare, allora si agisce alla radice: si cerca di rendere progressivamente più difficile venire in possesso dei contanti rendendo sempre più complicati i prelievi.

In molte città, addirittura, stanno scomparendo gli sportelli automatici: ce ne è uno ogni 3 chilometri minimo e la maggior parte delle banche non effettua più il servizio cassa o lo effettua solo per poche ore al giorno. La strada sembra essere tracciata: dobbiamo abituarci a pagare con gli strumenti digitali in modo da evitare evasione e finanziamenti ad attività illecite.

Prelievi contanti: non superare questa cifra o finisci indagato

Indagato per aver osato prelevare i propri risparmi: non è il copione di un film tragicomico ma è la realtà. Ed è quello che succederà a chiunque non rispetterà la soglia stabilita. Il fine, tuttavia, giustifica la misura: è urgente impedire in ogni modo che vengano finanziate attività terroristiche o, comunque, illegali.

La soglia da rispettare è di 10.000 dollari e questa misura riguarda gli Stati Uniti. Chi preleverà più di 10.000 dollari dal bancomat avrà molte probabilità di finire nel registro degli indagati. Il Dipartimento del Tesoro ha imposto alle banche l’obbligo di segnalare immediatamente tutte le transazioni considerate sospette. L’obiettivo, come anticipato, è quello di arginare fenomeni come l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e, soprattutto, il finanziamento ad attività terroristiche.

Pertanto i cittadini non potranno prelevare da uno sportello bancomat più di 10.000 dollari in un giorno. Può sembrare una cifra enorme ma in America non lo è così tanto ed è frequente che un privato possa avere la necessità di prelevare cifre anche di questo importo per una spesa medica o per la riparazione dell’auto. Da ora in poi l’attenzione sarà massima.

Ma non è questa l’unica situazione in cui si rischia di finire sul registro degli indagati. Le banche statunitensi, infatti, hanno l’obbligo di fare segnalazioni immediate anche qualora riscontrassero operazioni ritenute non in linea con il profilo economico del loro cliente come, ad esempio, fare prelievi troppo di frequente o cambiare spesso istituto finanziario. Una situazione che, del resto, non è estranea nemmeno al nostro paese dove l’uso delle banconote non è più visto di buon occhio da un bel pezzo.