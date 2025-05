Ho scoperto il metodo della valigia sushi per viaggiare con tutto ciò che desidero

Basta sedersi sulla valigia nel disperato tentativo di chiuderla, con il metodo sushi entrerà tutto senza problemi.

L’attesa per la vacanza estiva sta per finire, manca poco alla partenza e già pensate agli outfit e al necessario da portare per un viaggio perfetto. Quante valigie avete in mente di riempire?

Un dramma comune prima della partenza è far entrare vestiti, scarpe e accessori nelle valigie che si possono portate. La capienza del portabagagli della macchina è limitata per non parlare di un eventuale volo in aereo, più valige più la spesa salirà. E viaggiando in treno non si potranno portare con sé chissà quanti trolley o sarà una fatica immane.

Insomma bisogna selezionare con cura cosa portare e accettare di dover rinunciare a qualcosa per chiudere la valigia senza sforzi e senza schiacciare tutto ciò che c’è all’interno. O forse queste rinunce non sono così necessarie? Il trucco è risparmiare al massimo lo spazio inserendo gli abiti in valigia in un determinato modo. Il metodo sushi permetterà di viaggiare con tutto ciò che si desidera – naturalmente non con l’intero guardaroba ma con ciò che è indispensabile per la vacanza – e tenere tutto ordinato.

Provate il metodo sushi per preparare la vostra valigia

Avere la valigia in ordine con tutto il necessario per la vacanza è un’impresa possibile grazie al metodo sushi rivelato da Marie Kondo. Forse ne avrete già sentito parlare in relazione agli armadi e a come sistemarli per averli sempre in ordine. La tecnica è la stessa e prevede di arrotolare i vestiti prima di infilarli in valigia.

Avvolgerli come un involtino potrebbe sembrare inutile e non più vantaggioso di piegarli e accumularli uno sopra l’altro ma in realtà è l’idea giusta. La procedura da seguire passo dopo passo avrà dei risultati sorprendenti. Innanzitutto fate spazio in camera quando dovete preparare la valigia.

Calcolate i vestiti (e le scarpe) da portare per il viaggio tenendo conto delle giornate trascorse fuori casa e del tipo di abbigliamento da indossare. In estate per una vacanza al mare la scelta sarà più facile e meno ingombrante. Mettete tutto ciò che volete portare sul letto raggruppando gli indumenti per categorie (pantaloni, magliette, canottiere, vestitini…).

Non dimenticate la categoria degli accessori con ciabatte, adattatori, caricabatterie, phon e così via. Poi prendete un vestito alla volta e arrotolatelo con cura come degli involtini o un sushi per riporlo successivamente in una metà della valigia creando vari strati. Nella metà rimasta vuota aggiungete gli accessori senza lasciare spazi vuoti.