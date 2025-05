Treno, auto o aereo: per l’estate 2025 questo è il mezzo più economico

Treno, auto o aereo, come avete intenzione di viaggiare nell’estate 2025? C’è un mezzo più economico degli altri?

Prima di scegliere la meta estiva 2025 dovete valutare gli spostamenti e fare due calcoli su quale mezzo scegliere tra treno, auto e aereo. I fattori da considerare sono molteplici.

L’estate si sta avvicinando, avete già scelto quando e dove andare in vacanza? C’è chi ha pianificato da tempo il viaggio e non vede l’ora di partire per lasciarsi alle spalle la routine quotidiana. Mare, montagna, grandi città europee oppure la vacanza della vita lontana dall’Italia, in un posto esotico selvaggio o pieno di vita e cultura. Il mondo è pieno di luoghi incantevoli ma il budget a disposizione può limitare la scelta.

Nel fare i conti non bisogna metterci solo il soggiorno, i pasti e le eventuali escursioni ma anche il mezzo di trasporto usato per raggiungere la destinazione più gli eventuali mezzi da usare sul posto per gli spostamenti giornalieri. Sicuramente la macchina è comoda perché si possono caricare molti bagagli e si può usare per girare in tranquillità durante la vacanza senza essere soggetti ad orari o altre restrizioni. Rimanendo in Italia o comunque nei dintorni potrebbe essere il mezzo più economico per una famiglia numerosa.

Auto, treno o aereo, i costi da considerare

Il costo del viaggio in auto dipenderà dai chilometri da percorrere, dai caselli autostradali e dal tipo di motore. Si può stimare la spesa e confrontarla con il totale dei biglietti aerei o del treno più i prezzi dei mezzi di trasporto locali per girare il posto della vacanza. In aereo si potrebbe pensare di risparmiare con le compagnie low cost che propongono offerte molto convenienti ma attenzione, i prezzi bassi non includono valigie e trolley, solo un piccolo zainetto o comunque un bagaglio di piccole dimensioni.

Come poter partire per una vacanza di una settimana o dieci giorni? Bisognerà aggiungere, dunque, il costo del bagaglio da stiva. Gli orari più economici, poi, sono quelli della mattina molto presto o della tarda serata. Se si è in famiglia con bambini bisogna valutare bene questo aspetto nel conteggio della spesa. E il treno? Rispetto all’aereo un risparmio sicuramente c’è.

In più porta al centro della città di destinazione, è più ecologico rispetto auto e aereo, toglie lo stress della guida in condizioni metereologiche avverse o nel traffico e permette anche di lavorare. Prenotando con largo anticipo si potrebbero trovare biglietti a costo conveniente e alcune compagnie propongono sconti e agevolazioni viaggiando in determinati orari. Anche in questo caso andrebbero effettuati dei calcoli per confrontare i risultati con quelli degli altri mezzi di trasporto. Ci sono delle app da scaricare o siti che aiutano nel definire la spesa come MyWay, Wanderio e GoEuro.it.