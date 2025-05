Sono stato in questo parco divertimenti di cui non parla nessuno e i miei figli non volevano più andare via: un sogno a ingresso gratuito

Vi portiamo in un parco divertimenti speciale perfetto per le famiglie. Udite udite, l’ingresso è gratuito.

Un’esperienza unica nel suo genere, frutto della passione di persone che amano la loro terra e la propria attività. Siamo in Veneto, vicino a Treviso e immerso in un bosco c’è un incredibile luna park.

Tra le mete preferite dei più piccoli i parchi divertimento. In realtà anche gli adulti sono contenti di ritornare bambini e lanciarsi nel mondo incantato e colorato dei luna park. Tra adrenalina e magia si passeranno delle ore di svago passando da un’attrazione all’altra senza sosta se non per mangiare qualche prelibatezza o golosità.

I parchi divertimento più famosi e grandi in Italia sono Mirabilandia e Gardaland. Poi ci sono Il Cavallino Matto, Zoo Marine, Cinecittà World, Etnaland e Leolandia. Montagne russe, giochi acquatici, spettacoli, tanto divertimento assicurato ma i costi per entrare sono alti. Si possono sfruttare promozioni e particolari scontistiche ma perché non dirottare la propria attenzione verso un altro tipo di esperienza in un luna park speciale?

Vicino Treviso un parco divertimenti realizzato a mano: scopriamolo

Un parco giochi completamente realizzato a mano dove non serve l’elettricità. Questa è l’esperienza che proponiamo vicino Treviso per insegnare ai bambini il rispetto dell’ambiente e del nostro pianeta. Un luogo in cui divertirsi in modo genuino, sano e circondati dalla natura. Il luna park ad elettricità zero è un’alternativa sostenibile ai più famosi parchi divertimento prima citati.

Ogni anno viene visitato da decine di migliaia di persone e la sua fama è arrivata anche all’estero. Il primo tassello è stato messo da Bruno Ferrin nel 1969. Possedeva l’Osteria ai Pioppi e nello spazio esterno ha costruito un’altalena in ferro. Da allora l’attività di famiglia ha continuato a crescere e contemporaneamente è stato creato un luna park interamente costruito con materiali riciclati.

Ci sono voluti decenni per apparire come è oggi dando forma ad un progetto ambizioso. Tutti i clienti del ristorante possono accedervi gratis. I giorni di apertura sono il sabato, la domenica e nei festivi, dalle 10.30 fino a sera. La particolarità delle giostre è che vengono attivate dalla forza di chi ci sale sopra.

Scivoli, un pendolo, il giro della morte in bici, la telesferica, il bob, le altalene e la ruota ispirata all’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci sono alcune della attrazione immerse in un bosco di faggi, castagni, platani, olmi e betulle. L’ambiente è tranquillo e il contatto con la natura renderà l’esperienza ancora più completa.